закрыть
7 октября 2020, среда, 16:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Долги белорусов перешагнули через рекордный рубеж

1
  • 7.10.2020, 14:37
  • 4,127
Долги белорусов перешагнули через рекордный рубеж

Цифры обязательств по кредитам впечатляют.

Власти дали новую информацию о долговой нагрузке на население. Цифры обязательств белорусов впечатляют, пишут banki24.by.

Что будет дальше? По состоянию на 1 сентября задолженность физлиц по банковским кредитам составила 15,532 млрд BYN.

Это максимальное значение за все время ведения статистики. С начала года размер долга вырос на 9,7%, за скользящий год (12 месяцев) — на 18,7%.

Для сравнения: в январе—августе 2019-го объем задолженности по кредитам увеличился на 12,8%. Замедление темпов кредитования физлиц в 2020 году связано с периодом с апреля по июль, когда банки резко ограничили кредитование на фоне кризиса и девальвации.

Это не значит, что в текущем году рост задолженности прекратится, рост еще будет. В Беларуси уже около 11 лет действует запрет на валютное кредитование населения. Поэтому подавляющее большинство кредитов номинированы в белорусских рублях.

На 1 сентября доля «зайчика» в долгах белорусов составила 99,79%. Кредиты банков населению делятся на 2 главные категории — потребительские и жилищные.

Сумма кредитов на потребительские нужды к 1 сентября составила 5,884 млрд BYN. Размер долга по потребкредитам с начала 2020 года увеличился на 7,4%, за скользящий год — на 14,8%.

Справочно: за 8 месяцев 2019-го кредитование выросло на 16,8%. Долги белорусов по жилищным кредитам составили 9,436 млрд BYN. С 1 января размер обязательств возрос на 11,6%, с 1 сентября 2019 года — на 20,4%. В прошлом году с 1 января по 1 сентября долги физлиц увеличились на 10,4%.

Раз в квартал чиновники считают отношение долга домашних хозяйств к ВВП и отношение выплат домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погашения его основной суммы к доходу.

Последняя статистика по долгам домашних хозяйств доступна на 1 июля 2020 года. Первый из показателей стал наибольшим за период измерений. Отношение долга к ВВП составило 10,8%, а отношение выплат по долгу к доходам — 11,7%.

Больше всех должны по кредитам жители Минска. Задолженность физлиц в столице составила 3,601 млрд BYN. Только 73,3 млн BYN из этой суммы относилось к краткосрочным кредитам (на срок до года), остальные были долгосрочными.

К 1 сентября банки в Минске навыдавали столько кредитов, что задолженность горожан по потребительским займам достигла 1,511 млрд BYN, а по жилищным — 1,990 млрд BYN. До сих пор значительная часть кредитов белорусов относится к льготным.

На 1 сентября в целом по стране задолженность по таким кредитам составила 4,499 млрд BYN, по Минску — 613,8 млн BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип