Байден о предстоящих дебатах с Трампом: Если у него все еще COVID-19, их быть не должно 3 7.10.2020, 14:46

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Фото: Reuters

Кандидат в президенты США отметил, что будет руководствоваться инструкциями клиники Кливленда.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и главный конкурент нынешнего президента Дональда Трампа Джозеф Байден заявил, что вторые дебаты не следует проводить, если Трамп все еще болен коронавирусом, пишет liga.net.

"Я думаю, если у него все еще есть COVID-19, у нас не должно быть дебатов", – подчеркнул Байден, добавив, что все должны следовать строгим правилам, поскольку слишком много людей заразились и сейчас это серьезная проблема.

Конкурент Трампа отметил, что будет руководствоваться инструкциями клиники Кливленда и тем, что скажут врачи – одобрят они эти дебаты или нет.

"Я с нетерпением жду дебатов, но надеюсь, что при этом все медицинские протоколы будут соблюдены", – заявил Байден. Он напомнил, что Трамп планировал появиться на дебатах, несмотря на положительный тест на коронавирус, что побудило организаторов рассматривать их проведение в формате онлайн.

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