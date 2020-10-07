закрыть
7 октября 2020, среда, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Саудовская Аравия предложила Европе новые скидки на нефть

2
  • 7.10.2020, 15:21
  • 4,071
Саудовская Аравия предложила Европе новые скидки на нефть

В ноябре саудовская нефть подешевеет для клиентов в ЕС третий месяц подряд.

Саудовская Аравия продолжает снижать официальные цены на свою нефть для клиентов в Европе, где ее сорта конкурируют с российской маркой Urals, пишет finanz.ru.

В ноябре саудовская нефть подешевеет для клиентов в ЕС третий месяц подряд, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист государственной добывающей компании королевства Saudi Aramco.

Покупателям на юге Европе предлагаются скидки по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 30 центов и будет продаваться на 1,5 доллара ниже цены Brent. Такую же скидку саудиты предлагают на сорт Arab Light, стоимость которого снизится до дисконта в 1,9 доллара к Brent.

Тяжелые марки Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 50 и 30 центов соответственно и будут стоить на 2,1 доллара ниже Brent.

Для покупателей на северо-западе Европы цена нефти Arab Medium снизится на 10 центов, а Arab Heavy - на 30 центов. В результате первый сорт будет продаваться на 2 доллара дешевле Brent, а второй - на 2,3 доллара.

Цены Arab Extra Light и Arab Light, заметно сниженные в сентябре и октябре, не изменятся: первая марка будет стоить на 1,9 доллара дешевле Brent, вторая - на 2 доллара.

Политику скидок саудиты продолжают почти исключительно на европейском рынке, где с советских времен традиционно хозяйничают российские поставщики.

Так, для Азии саудовская нефть в ноябре подорожает: Arab Super Light - на 30 центов, Arab Extra Light - на 20 центов, Arab Light - на 10 центов.

Для США прайс-лист Saudi Aramcо останется практически без изменений. Небольшое - на 10 центов - снижение состоится лишь по сорту Arab Extra Light, тогда как остальные марки будут продаваться по той же цене, что и в октябре.

Эр-Рияд вернулся к политике снижения цен в августе, и с тех пор основные сорта для Азии и Европы стали дешевле примерно на 2 доллара за баррель.

Это помогло саудитам на 26% увеличить экспорт, вернув его практически на докризисные уровни. Если в июне Saudi Aramco отгружала 4,971 млн баррелей в сутки, то в сентябре уже 6,258 млн, подсчитали аналитики IHS Markit.

Это всего на 3% ниже уровня января, когда пандемия и ценовые войны снились рынку разве что в страшных снах.

Россия проигрывает саудитам битву за клиентов и пока увеличить поставки до значений начала года не может, следует из подсчетов Markit.

В сентябре танкерами из российских портов на экспорт было отправлено 3,59 млн баррелей в сутки, что на 21% ниже январских объемов (4,54 млн баррелей в день).

Накопленным итогом за январь-сентябрь российский нефтяной экспорт рухнул на 14%, тогда как саудовский - 6,25 млн баррелей в день - остается на прошлогодних отметках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип