Саудовская Аравия предложила Европе новые скидки на нефть 2 7.10.2020, 15:21

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В ноябре саудовская нефть подешевеет для клиентов в ЕС третий месяц подряд.

Саудовская Аравия продолжает снижать официальные цены на свою нефть для клиентов в Европе, где ее сорта конкурируют с российской маркой Urals, пишет finanz.ru.

В ноябре саудовская нефть подешевеет для клиентов в ЕС третий месяц подряд, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист государственной добывающей компании королевства Saudi Aramco.

Покупателям на юге Европе предлагаются скидки по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 30 центов и будет продаваться на 1,5 доллара ниже цены Brent. Такую же скидку саудиты предлагают на сорт Arab Light, стоимость которого снизится до дисконта в 1,9 доллара к Brent.

Тяжелые марки Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 50 и 30 центов соответственно и будут стоить на 2,1 доллара ниже Brent.

Для покупателей на северо-западе Европы цена нефти Arab Medium снизится на 10 центов, а Arab Heavy - на 30 центов. В результате первый сорт будет продаваться на 2 доллара дешевле Brent, а второй - на 2,3 доллара.

Цены Arab Extra Light и Arab Light, заметно сниженные в сентябре и октябре, не изменятся: первая марка будет стоить на 1,9 доллара дешевле Brent, вторая - на 2 доллара.

Политику скидок саудиты продолжают почти исключительно на европейском рынке, где с советских времен традиционно хозяйничают российские поставщики.

Так, для Азии саудовская нефть в ноябре подорожает: Arab Super Light - на 30 центов, Arab Extra Light - на 20 центов, Arab Light - на 10 центов.

Для США прайс-лист Saudi Aramcо останется практически без изменений. Небольшое - на 10 центов - снижение состоится лишь по сорту Arab Extra Light, тогда как остальные марки будут продаваться по той же цене, что и в октябре.

Эр-Рияд вернулся к политике снижения цен в августе, и с тех пор основные сорта для Азии и Европы стали дешевле примерно на 2 доллара за баррель.

Это помогло саудитам на 26% увеличить экспорт, вернув его практически на докризисные уровни. Если в июне Saudi Aramco отгружала 4,971 млн баррелей в сутки, то в сентябре уже 6,258 млн, подсчитали аналитики IHS Markit.

Это всего на 3% ниже уровня января, когда пандемия и ценовые войны снились рынку разве что в страшных снах.

Россия проигрывает саудитам битву за клиентов и пока увеличить поставки до значений начала года не может, следует из подсчетов Markit.

В сентябре танкерами из российских портов на экспорт было отправлено 3,59 млн баррелей в сутки, что на 21% ниже январских объемов (4,54 млн баррелей в день).

Накопленным итогом за январь-сентябрь российский нефтяной экспорт рухнул на 14%, тогда как саудовский - 6,25 млн баррелей в день - остается на прошлогодних отметках.

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