Восставший двор Евгений Отцецкий

7.10.2020, 16:24

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Проекция на один из домов в Минске в поддержку протестующих

Фото: Евгений Отцецкий

В Беларуси придумали новый формат протеста.

На четвертый день белорусских протестов, 12 августа, в одном из центральных районов Минска (улица Червякова и Сморговский тракт) люди из окон своих квартир начали светить фонариками и скандировать «Жыве Беларусь!». В этот день включили интернет и люди узнали о масштабе жестокости, которую применили власти к мирным протестующим. В этом смысле акция требовала с одной стороны огромной смелости, с другой – являлась важным актом солидарности. Локация быстро стала культовой. На стене служебного помещения во дворе появился мурал, посвященный протестам, а на крыше закрепили бело-красно-белый флаг.

Неделю спустя двор было не узнать. По вечерам люди стали выходить сюда из своих квартир, чтобы пообщаться с соседями, обменяться новостями с единомышленниками, обсудить планы на будущее. Оказалось, что огромное количество людей не согласно с результатами выборов и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Теперь, благодаря инициативе местных жителей, во дворе каждый вечер проходят мероприятия: концерты, театральные постановки, танцы...

Активность жителей не осталась незамеченной со стороны правоохранительных органов. На двор регулярно нападают тихари (сотрудники милиции в штатском) и милиция: срезают ленты и флаги, закрашивают мурал. В один из вечеров во двор приехал ОМОН. Но жители отважно борются за свою территорию — каждый раз на месте закрашенного мурала появляется новый. Помимо милиции, жителям двора досаждают и местные органы управления, и коммунальные службы — начались регулярные проверки, товариществу собственников выписывают штрафы за надуманные нарушения.

Маленький дворик в центре Минска и протестная активность вдохновили жителей других кварталов на создание аналогичных сообществ. На данный момент это превратилось в общенациональное движение. Неравнодушные граждане по вечерам выходят из своих квартир, собираются сообществом соседей, устраивают концерты, перфомансы, благоустраивают территорию. Но все это носит выраженный политизированный и протестный характер, помогает увидеть большое количество единомышленников и зарядиться энергией для митингов и протестных акций. Важно, что у такой формы протеста нет выраженных лидеров и руководителей, отношения строятся без каких-либо иерархий. Так возникает солидарность между людьми, которые еще месяц назад не были знакомы друг с другом.

Мурал располагается на детской площадке. Местные жители любят и гордятся этим символом. Фото: Евгений Отцецкий

Местные жители защищают мурал от тихарей и милиции. Фото: Евгений Отцецкий

Бело-красно-белый узор (цвета национального флага Беларуси с 1991 по 1994 год) — один из символов протеста. Люди украшают забор белыми и красными лентами. За короткое время подобные заборы появились по всему городу. Фото: Евгений Отцецкий

Фото: Евгений Отцецкий

. Фото: Евгений Отцецкий

После очередной закраски мурала люди вышли в байках с символом двора и надписями на спинах «Я живу на площади перемен» и «я хочу жить на площади перемен». Фото: Евгений Отцецкий

Концерт известного музыканта Змицера Вайцюшкевича на площади Перемен. Фото: Евгений Отцецкий

Жители двора восстанавливают мурал после очередной атаки со стороны неизвестных в масках. Пока не высохла краска, его отмывают, а наиболее испорченные фрагменты дорисовывают с помощью баллонов с краской. Фото: Евгений Отцецкий

Когда возле будки с муралом круглосуточно начала дежурить милиция, люди организовали концерт на балконе одного из соседних домов. Фото: Евгений Отцецкий

Фото: Евгений Отцецкий

Знак на въезде во двор, где находится площадь Перемен. Большинству жителей прилегающих к двору домов не нравится появление сотрудников милиции и ОМОН на детской площадке и в окрестностях. Фото: Евгений Отцецкий

Фото: Евгений Отцецкий

Евгений Отцецкий, «Новая газета»

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