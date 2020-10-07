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Пашинян допустил, что Армения может не признать Нагорный Карабах

  • 7.10.2020, 16:30
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Пашинян допустил, что Армения может не признать Нагорный Карабах
НИКОЛ ПАШИНЯН
ФОТО: LENTA.RU

Ереван рассматривает разные варианты развития ситуации.

Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха, но то или иное решение будет принято по итогам анализа ситуации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Интерфакс".

"Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг, если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, поможет ли Карабаху признание Армении.

Пашинян добавил, что Ереван при рассмотрении этого вопроса учитывает и международный аспект. "Конечно же, считаемся с тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества", - сказал армянский премьер.

30 сентября Пашинян уже заявлял, что Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. По его словам, есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

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