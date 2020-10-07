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Доцент вуза: «Жыве Беларусь» - слова Янки Купалы, который является гордостью нашей нации

  • 7.10.2020, 16:37
Доцент вуза: «Жыве Беларусь» - слова Янки Купалы, который является гордостью нашей нации
фото: tut.by

Как доцент гомельского вуза, учившая Сергея Тихановского, отсидела в ИВС.

В понедельник из гомельского ИВС после восьми суток ареста за участие в массовом мероприятии вышла на свободу доцент кафедры русской и мировой литературы ГГУ им. Ф. Скорины Наталья Суслова. Tut.by встретился с преподавателем и поговорил о том, как она оказалась в ИВС, зачем ходит на акции и что думает о происходящем в стране.

— «Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость!» — теперь я так со всеми здороваюсь, — неожиданно цитирует тюремный фольклор Наталья.

В понедельник после обеда ее должны были выпустить из ИВС. Вузовские коллеги, студенты и журналисты ждали под стенами изолятора. Но преподаватель так и не появилась. Позже стало известно, что Суслову после освобождения вывезли на милицейском авто с тонированными стеклами и высадили недалеко от дома.

Сегодня в гомельское кафе Наталья пришла с бело-красно-белым букетом — подарили университетские коллеги — полчаса назад закончился ее первый после освобождения рабочий день. Сколько их впереди, Наталья Владимировна теперь не загадывает — говорит, что «морально готова к любому повороту событий».

Но это все потом. А пока — только положительные эмоции, которые Наталье очень сложно скрывать.

— Мне теперь надо совершить что-то выдающееся, чтобы быть достойной всего того внимания, которым меня окружили за эти дни, — улыбается она. — В ИВС мне передавали целые стопки открыток и писем, в университете коллеги встречали «караваем"-шарлоткой, студенты дарили шоколад, но самое главное — это, конечно, слова поддержки.

О задержании и заключении

Наталью Суслову задержали 27 сентября на акции протеста в Гомеле. Спустя два дня за участие в ней суд дал ей 8 суток ареста.

Кстати, заседание решили провести «тайно», в обеденный перерыв. Когда группа поддержки Сусловой частично разошлась, неожиданно в холл спустилась секретарь и вывесила листок с информацией, что суд над преподавателем будет проходить в 13.15. На часах тогда было 13.10. В результате в зал попали всего несколько человек. Наталья держалась бодро, с протоколом согласилась, но вину свою не признала.

— Сегодня на улицы выходят те, для кого не пустым звуком являются имена филоматов, слуцких повстанцев, Кастуся Калиновского, Владимира Короткевича, Василя Быкова. И калi б яны былi жывыя, яны б былi зараз з намi на гэтай вулiцы. I калi гавораць, што бел-чырвона-белыя сцягi — гэта незарэгiстраваная сiмволiка, я думаю, Васiль Быкаў з гэтым бы не пагадзiўся. Зараз лунаюць на вулiцах словы «Жыве Беларусь» — то трэба памятаць, што гэта словы нашага Янкi Купалы, якi таксама з’яўляецца гонарам нашай нацыi, — говорила она в суде.

А сегодня уже на воле рассказывает, как прошли восемь дней ареста.

Наталья на акции 27 сентября. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Если честно, я уже давно ждала и была морально готова к этому, — признается преподаватель. — Конечно, много читала интервью, которые давали задержанные. Интересно, что некоторые брутальные мужчины, которые побывали в изоляторе, называли это место адом. Ну не знаю… Возможно, у меня богатый литературный опыт. Я читала Шаламова — вот там ад. А это… Конечно, не камера Брейвика, но ведь и Беларусь — не Норвегия. Да, одеяло ужасное, туалет в метре от кровати, не водят в душ. Но я не испытывала страданий. Это все можно пережить.

фото: tut.by

Сотрудники изолятора, рассказывает Наталья, были с ней предельно вежливы.

— Даже во время утренних и вечерних осмотров камеры не позволяли себе ни одного нецензурного выражения. И это при том, что я слышала, как они в коридорах просто разговаривают матом.

О соседях по камере Наталья также не может сказать ничего плохого. Правда, провела она с ними всего сутки.

— Вначале сидела с дамочками, которые там не первый не второй и, наверное, не последний раз. Они к тому моменту «отошли» от алкоголя и были очень добродушными. Конечно, они совсем аполитичны. Но все равно интересовались, зачем я хожу на акции, зачем протестующие носят бело-красно-белые флаги. Я им рассказала историю флага и герба «Погоня». Они очень удивились — ведь по телевизору слышали совсем другие истории. Потом даже шутили: мол, как только выйдут, тоже пойдут на марш. Говорили: представляете, как удивятся наши участковые и конвоиры ИВС, когда мы по другой статье сюда заедем! Их это очень веселило.

фото: tut.by

О протестах в Беларуси

Наталья говорит, что всегда была бунтаркой, не желающей мириться с несправедливостью. И в 2010-м она тоже выходила на площадь.

— Стояла и в очереди за квасом, и выходила похлопать. Но было ощущение, что я делаю это для очистки совести, чтобы просто потом не винить себя, что не вышла. И это было очень плохое чувство. Сегодня же в Беларуси — не сравнимая ни с чем ситуация. Я уже и не думала, что в моем возрасте можно чем-то удивить! Девятого [августа] мы с друзьями вышли в город — и сначала нам показалось, что никто больше, кроме нас, не выйдет. И это было ужасное чувство. Но потом люди стали прибывать и прибывать. Ну, а дальше все всё видели.

— Что вы сейчас чувствуете?

— Было два неприятных момента. Первый случился сразу, в первый же вечер — когда люди стали убегать от ОМОНа. Ну вас еще даже никто не тронул, ну чего вы? И второй произошел перед самым задержанием — когда люди в балаклавах пытались убедить меня, что я не с теми связалась: мол, зачем вы с ними, это же не вашего поля ягоды… Обидно слышать такое про протестующих. Там такой общий уровень — ого-го!

фото: tut.by

Наталья говорит, что заключенные видели, что к выходным весь первый этаж ИВС освободили — но удивились, что камеры почему-то так и не заполнили. Уже выйдя на свободу, женщина узнала, что на очередной воскресный митинг гомельчане так и не смогли собраться.

— Я искренне не понимаю тех людей, у которых задержали и избили сыновей — почему они молчат? Я не понимаю, почему, когда забрали чьего-то друга, в ответ на это не выходят все его друзья? Еще недавно я не понимала и тех, кто не выходит после своего задержания. Но после пребывания в РОВД, все-таки, стала немного понимать. Там я впервые увидела, как выглядят панические атаки: кажется, что человек просто не в себе. С нами была такая женщина — уже достаточно возрастная. Она из-за стресса и ужаса какого-то совершенно неадекватно вела себя. А с другой стороны от меня сидела молоденькая девочка — хрупкая, совсем еще ребенок, — так она боялась ослушаться любого приказа милиционеров. Нам до опроса сказали сидеть и смотреть в стену — вот она так и просидела все время, даже глазами не повела. Это тоже, наверное, стресс. Потом я узнала, что ей дали семь суток. За что?

фото: tut.by

О кандидатах в президенты, один из которых — ее ученик

Голосовать Наталья Суслова 9 августа не ходила. Говорит, что не видела в этом смысла и не хотела заниматься самообманом. К тому же, акцентирует преподаватель, ни один кандидат ей не пришелся по душе.

— Их всех объединяет одно — у них не было национальной повестки. Мне не нравится все то пророссийское, что из каждого из них сквозило. Я ничего не могла с этим чувством поделать, — признается Наталья.

Из всех кандидатов все же наиболее симпатичным ей показался Сергей Тихановский. Может, потому, что когда-то она его учила — и это был, вспоминает Наталья, не самый прилежный студент-заочник.

— Все на него жаловались, но мы с ним ладили. Он каждый раз приходил и рассказывал какие-то невероятные вещи, просто всем взрывал сознание своими историями. Он был авантюрного склада. А в конце курса как-то принес стопку отработок, которые все никак не мог сделать и говорит: собираюсь, мол, жениться, а перед свадьбой, есть такая примета, надо отдать долги.

фото: tut.by

…Сегодня в вузе большинство коллег, говорит Наталья, поддерживают ее позицию — пусть это не всегда и заметно.

— У них правильная национальная повестка. Это все умные и образованные люди, они понимают, что стране необходимы перемены. Но у многих дети, кредиты и работа, которую они панически боятся потерять.

— А вы?

— Уже не боюсь. В ИВС мне принесли сборник поэзии Короткевича. Вот такое выучила, пока сидела:

Гіене — баяцца, сабаку — вішчаць,

Свінні - рыцца ў гноі сваім,

А льву патрэбны калючы гушчар,

Родны край і свабода ў ім.

П’ю за тое, каб нам сярод родных лясоў

Не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць,

Бо ўсе мы тут не з гіен і не з псоў,

Бо мы — сапраўднай крыві.

фото: tut.by
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