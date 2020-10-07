Ученые раскрыли тайну удивительных размеров доисторической акулы 7.10.2020, 16:44

Мегалодон был настолько огромным, что его зубы были размером с руку взрослого человека

Фото: flickr.com

Размеры мегалодона были весьма необычны даже среди акул того времени.

Гигантизм мегалодона — его длина, по оценкам, составляла до 15 метров — может быть связан с практикой поедания собратьев еще до рождения, отмечают исследователи из США, сообщает «Новое время».

Свидетельства, полученные от вымерших и живых акул отряда Lamniformes, группы, в которую входит мегалодон, показали, что эта рыба была исключительным явлением не только по сравнению с современными видами. Ученые сообщили, что она также была значительно больше, чем следующая по величине вымершая акула в отряде Lamniformes, по крайней мере, 7 м.

Современные акулы, безусловно, являются крохой по сравнению с мегалодоном. Самый крупный из известных хищных видов, большая белая акула, вырастает всего до 6 м в длину, а китовая акула, самая крупная из ныне живущих рыб, имеет размеры от 6 до 10 м.

Большинство окаменелостей мегалодонов датируется примерно 15 миллионами лет назад, однако об их анатомии известно немного.

«Поскольку скелеты акул состоят из хрящей, а не костей, их очень мало в летописи окаменелостей, за исключением их многочисленных окаменелых зубов», — сказал ведущий автор исследования Кеншу Шимада, профессор палеобиологии в Университете ДеПоля в Чикаго.

Размер зубов можно использовать для оценки размера тела акулы, потому что по мере роста акулы постоянно заменяют свои зубы, со временем приобретая новые и более крупные. В новом исследовании Шимада и его коллеги создали новый инструмент для расчета длины тела: уравнение, представляющее фактическую количественную связь между длиной тела и размером зубов у ламниформ.

Они основали его на зубах и известной длине тела 32 экземпляров живых хищных пластинчатых акул, представляющих все 13 видов, которые не питаются планктоном, сообщил Шимада. Затем они применили свое уравнение к вымершим хищным акулам

Ученые обнаружили, что многие вымершие акулы этого рода были довольно большими. Гигантизм этих рыб может подпитываться репродуктивной стратегией: вынашивание живого детеныша «с уникальным каннибалистическим поведением поедания яиц».

Такая стратегия питает зародыши на раннем этапе, позволяя им расти большими, оставаясь внутри своих матерей, питаясь своими братьями и сестрами.

Благодаря своей математической модели и сравнению с ныне существующими видами акул, авторы работы выяснили, что у 16-метровой акулы-мегалодона должна быть голова длиной 4,65 метра, плавник длиной 1,65 метра и хвост длиной 3,85 метра.

В рамках исследования ученые сравнили ископаемые останки акулы-мегалодона с большой белой акулой и другими пятью видами современных акул. Палеонтологи заявили, что пропорции тела акул сохраняются с изменением их размера.

«Это означает, что мы можем просто взять кривые роста пяти современных видов акул и спроектировать общий их вид по мере того, как эти рыбы становятся все больше и больше, — вплоть до длины тела в 16 метров», — объяснил один из авторов этого исследования Джек Купер.

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