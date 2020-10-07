Павел Северинец — белорусам: Боритесь за свободу 7.10.2020, 16:51

3,991

Фото: «Наша Ніва»

Один из лидеров белорусской оппозиции уверен в победе белорусского народа.

Читательница Telegram-канала «Баста!» получила письмо от политзаключенного, одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца.

«Дорогие белорусы! Наше дело правое, потому что доброе. Боритесь за свободу, помните о тех, кто сидит за нее, не сломленный духом», — говорится в письме.

«Надеюсь, письмо Павла Северинца воодушевит вас так же, как воодушевило меня. Гомель, держись!» — пишет читательница Telegram-канала.

Павел Северинец незаконно находится под арестом с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.