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Павел Северинец — белорусам: Боритесь за свободу

  • 7.10.2020, 16:51
  • 3,991
Павел Северинец — белорусам: Боритесь за свободу
Фото: «Наша Ніва»

Один из лидеров белорусской оппозиции уверен в победе белорусского народа.

Читательница Telegram-канала «Баста!» получила письмо от политзаключенного, одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца.

«Дорогие белорусы! Наше дело правое, потому что доброе. Боритесь за свободу, помните о тех, кто сидит за нее, не сломленный духом», — говорится в письме.

«Надеюсь, письмо Павла Северинца воодушевит вас так же, как воодушевило меня. Гомель, держись!» — пишет читательница Telegram-канала.

Павел Северинец незаконно находится под арестом с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке.

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