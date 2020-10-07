Под Рязанью загорелся склад боеприпасов 26 7.10.2020, 17:01

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фото: RuNews24

Идет эвакуация жителей 10 населенных пунктов.

На складе боеприпасов в Рязанской области начался пожар. Идет эвакуация жителей десяти населенных пунктов, перекрыта федеральная трасса, передает ВВС.

Днем в среду в социальных сетях стали распространяться фото и видео взрывов в районе бывшего военного полигона под Рязанью. Вскоре в пресс-службе Западного военного округа подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что возгорание произошло на складе боеприпасов.

"7 октября около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-службе, передает Интерфакс.

По информации военных, штатный пожарный расчет воинской части попытался потушить огонь, "но остановить возгорание не удалось".

"В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - утверждают в пресс-службе.

Тем не менее в пресс-службе МЧС России Интерфаксу сообщили, что идет эвакуация жителей окрестных населенных пунктов. "По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1 600 человек", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным МЧС, перекрыто движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий" - она идёт от Москвы на Тамбов и далее на юг.

В МЧС отметили, что на место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность также приведен самолет Ил-76 МЧС России.

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