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Чемпион Европы по плаванью призвал приостановить членство Беларуси в МОК

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  • 7.10.2020, 17:12
  • 4,233
Чемпион Европы по плаванью призвал приостановить членство Беларуси в МОК
Евгений Цуркин

Евгений Цуркин присоединился к письму белорусских спортсменов.

Письмо свободного объединения спортсменов Беларуси в адрес МОК и его руководителя Томаса Баха подписала инициативная группа, в состав которой вошел пловец Евгений Цуркин, пишет «Трибуна».

Напомним, что Цуркин – чемпион Европы (2014), чемпион Универсиады (2013 и 2015), призер чемпионата мира 2016 года на короткой воде, многократный чемпион и рекордсмен Беларуси. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Подписи под документом также поставили: Александр Опейкин, Константин Яковлев, Екатерина Снытина, Артур Удрис, Егор Мещеряков, Никита Мещеряков, Александра Герасименя, Степан Попов, Александра Романовская, Василий Хомутовский, Андрей Кравченко и Иван Ганин.

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