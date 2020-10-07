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Задержана исполнительный директор Банка развития

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  • 7.10.2020, 17:59
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Задержана исполнительный директор Банка развития
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее их вызывали в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Задержаны Алексей Жиренков, директор «БР-Консалт», дочерней компании Банка развития, и исполнительный директор Банка развития Ирина Конепо. Об этом tut.by сообщили три не связанных между собой источника. Однако официального подтверждения этой информации нет.

«Оба задержаны, видимо, на прошлой неделе. Их вызывали в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, но особых опасений не было — такие приглашения не редкость, с учетом того, какие проекты финансирует Банк развития», — рассказал один собеседник.

Согласно данным другого источника, Жиренков и Конепо были на допросе 29 сентября. Их мобильные телефоны недоступны. Последний раз они были в мессенджерах на прошлой неделе.

По какому именно делу и в каком качестве проходят Жиренков и Конепо, узнать не удалось. В Департаменте финансовых расследований КГК на вопрос, были ли задержаны топ-менеджеры группы Банка развития, сказали «пока без комментариев».

Источники предполагают, что дело связано с одним из предприятий деревообработки, которое «давно на слуху и в фокусе внимания». Поскольку ранее были задержаны бывшие топ-менеджеры этой компании.

Унитарное предприятие «БР-Консалт» с 2016 года является управляющей компанией холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности «BORWOOD». В настоящий момент в холдинг включены 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК», единый оператор по реализации продукции холдинга — «Белорусская лесная компания», лесозаготовительное предприятие — «БР-Вуд».

Ирина Конепо по роду своей деятельности в банке также была связана с вопросами развития предприятий деревообработки, переданных в управление Банку развития.

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