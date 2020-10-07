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В озере Антарктиды нашли новый уникальный вид бактерий

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  • 7.10.2020, 18:13
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В озере Антарктиды нашли новый уникальный вид бактерий
фото: theatlantic

Новый вид бактерий пробыл подо льдом миллионы лет.

В антарктическом озере Восток ученые нашли новый вид бактерий, которые провели несколько миллионов лет в изоляции под льдом. Об этом рассказал ученый из Санкт-Петербурга Сергей Булат, пишет unian.net.

Бактерии обнаружили в образце льда, взятого с глубины 3720 м от поверхности земли с подледного озера Восток. Это уже четвертый вид бактерий, найденный в этом озере.

Восток - это самое большое подледное озеро на Земле. Оно расположено в полной темноте на глубине от 3700 до 4100 м под ледником. В таких экстремальных условиях могут жить только бактерии. Это озеро привлекает внимание ученых и исследователей всего мира, так как его обитатели живут и развиваются изолированно от остального мира. Эволюция живых организмов в изолированном озере Антарктиды может пойти абсолютно другим путем, чем в других местах планеты.

Новый вид бактерий был изолирован от мира большой толщиной льда на протяжении нескольких миллионов лет. Ближайшие возможные родственники этих организмов — бактерии из семейства Bacteroidetes, ДНК которых похожа на 87% на ДНК жителя Антарктиды. Такое сходство считается очень низким. Найденную бактерию нельзя отнести ни к одному известному виду. С точки зрения генетики это - новый уникальный вид.

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