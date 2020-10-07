Правовой инспектор профсоюза РЭП пробежал марафон в знак солидарности с политзаключенными

Правовой инспектор профсоюза РЭП пробежал марафон в знак солидарности с политзаключенными1
- 7.10.2020, 18:25
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Владимир Малей сделал 10-километровый забег.
Правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области Владимир Малей пробежал 10 километров в знак солидарности с политзаключенными, пишет сайт praca-by.info.
В Малорите прошел традиционный, уже 37-й по счету, Малоритский международный марафон. Правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области Владимир Малей сделал 10-километровый забег в знак солидарности с арестованным видеоблогером из Бреста Сергеем Петрухиным.
- Обычно на марафон приезжают пенсионеры из Украины, однако из-за коронавируса в этом году народу было мало. А я уже который год бегаю 10 километров. Правда, во время тренировки немного травмировал ногу, недели две восстанавливался, колебался: бежать или не бежать? И решил: как так, Малорита и без Малея? Решил побежать с флагом РЭП, – смеется Владимир Малей.
– А кроме того, в знак солидарности с политзаключенными побежал в майке с портретом Сергея Петрухина. Ближе к концовке травма ноги дала о себе знать, темп сбросил. Но итогом доволен: час две минуты, неплохой результат для моих 69-ти лет, – отметил правовой инспектор.