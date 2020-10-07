Мама Елены Левченко: Лена точно выдержит и станет сильнее 4 7.10.2020, 18:54

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фото с сайта: by.tribuna.com

Именитую баскетболистку изолятором не сломить.

«Трибуна» встретилась с 70-летней Людмилой Павловной, чтобы поговорить об аресте Елены Левченко и о том, реально ли тюрьмой сломить волю ее дочери.

– Как думаете, после изолятора взгляды дочери поменяются?

– Мне кажется, ситуация Лену закалит еще больше. Единственное, как я уже сказала, переживаю за состояние здоровья дочки. А остальное она точно выдержит и станет сильнее.

– Какой она выйдет из заключения?

– Сильнее духом. Единственное, что может унять ее желание добиться поставленных целей, перемен, это здоровье.

– Елена продолжит ходить на марши?

– Если не уедет на реабилитацию, то, думаю, мы ее увидим на таких акциях. Да, опасно, но Лена не сдастся. Я в этом уверена.

– Вам не обидно, что из этой большой компании спортсменов, которая ходит на марши, забрали именно вашу дочь?

– Мне кажется, есть какие-то закулисные игры. Может, за ней следили, может, какие-то прежние обиды на Лену у властей. Не знаю, надо копать глубже. А может, Лена просто понравилась, она же красивая.

– У вас не было желания достучаться до чиновников, выяснить, почему с Еленой так поступили?

– А к кому идти, в какую дверь стучаться, если везде – глухая стена?

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