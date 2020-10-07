Генсек НАТО призвал режим Лукашенко уважать право белорусов самим определить будущее страны

Генсек НАТО призвал режим Лукашенко уважать право белорусов самим определить будущее страны17
- 7.10.2020, 19:04
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Йенс Столтенберг призвал не нарушать права граждан Беларуси, выходящих на акции протеста против режима.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Минск и Москву не нарушать права граждан Беларуси, выходящих на акции протеста против властей, передает interfax.by.
"Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в среду.
В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.