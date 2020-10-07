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В Кыргызстане остановили работу системы SWIFT

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  • 7.10.2020, 20:04
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В Кыргызстане остановили работу системы SWIFT
фото: dpa

Кыргызский Нацбанк также рекомендовал всем финансовым учреждениям прекратить работу.

В Кыргызстане на фоне массовых протестов остановили работу международной межбанковской платежной системы (SWIFT). Об этом сказала представительница Национального банка страны Аида Карабаева, сообщает Интерфакс в среду, 7 октября.

Указано, что власти пошли на такой шаг с целью предотвращения оттока капитала из страны.

Кыргызский Нацбанк также рекомендовал всем финансовым учреждениям прекратить работу и усилить меры безопасности до стабилизации ситуации в стране.

"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранение активов. Нацбанк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", – пояснила Карабаева.

Накануне в Кыргызстане отключили банкоматы, чтобы граждане не имели возможности снять наличные. Из банкоматов также изъяли все деньги якобы из-за угрозы мародерства.

Напомним, вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд админзданий и выпустили из СИЗО несколько бывших топ-политиков страны.

Утром во вторник ЦИК страны объявил о непризнании итогов парламентских выборов. Дату повторных выборов планируют объявить в ближайшие две недели.

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