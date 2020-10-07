Итальянские политики участвовали в воскресном Марше освобождения
- 7.10.2020, 20:26
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«Институты демократических стран должны быть мобилизованы для содействия демократическому развитию Беларуси».
В минувшие выходные Минск посетили итальянские политики Андреа Орландо и Барбара Паластрини, передает «Радыё Свабода».
Орландо - депутат парламента, заместитель председателя Демократической партии, был министром окружающей среды и министром юстиции, а Паластрини - бывший министр обеспечения равных прав.
Итальянские политики приняли участие в воскресном Марше освобождения. Вот, что написал Орландо в своем «Фейсбуке»:
- Мы встретили много людей, которые выступают против Лукашенко и требуют прекращения жестоких репрессий. Эти репрессии начались во время протестов против нарушений на выборах в августе этого года. Мы говорили с жертвами этого насилия, женщинами и мужчинами, которые сильно пострадали, но не отступили от своей борьбы. Мы выразили им солидарность итальянских демократов.
Считаем, что европейские СМИ должны перестать молчать о ситуации в Беларуси. Институты демократических стран должны быть мобилизованы для содействия мирному и демократическому развитию этой страны, неразрывно связанной с нашим континентом и его культурой.