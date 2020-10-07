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Какой будет погода до конца недели

  • 7.10.2020, 20:35
Какой будет погода до конца недели

Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 октября.

8 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по юго-восточной половине сохранится влияние фронтального раздела, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами +3..+6°С, днем +14..+19°С. Атмосферное давление будет расти.

9 октября ночью и утром по восточной половине, днем в восточных районах сохранится влияние атмосферного фронта, на остальной части территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем по востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью от +3°С по западу до +13°С по востоку республики, днем +12..+17°С.

10 октября погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +3..+9°С, местами до +11°С, днем +12..+18°С.

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