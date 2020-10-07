В Украине запустили приложение, которое сканирует фото политика и выдает на него досье 2 7.10.2020, 21:47

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Фото: Facebook/Павел Колотвин

Избиратели могут отсканировать изображение политика с любых рекламных носителей.

В Украине запустили мобильное приложение PolitScanner, которое сканирует изображение политика и информирует о его деятельности. Об этом сообщил Институт массовой информации (ИМИ), передает liga.net.

В основе приложения находится технология распознавания лиц. Суть приложения заключается в том, что избиратели могут отсканировать изображение политика с любых рекламных носителей и получить информацию о нем и его политической деятельности.

"Мы считаем, что использование современных технологий вместе с геймификацией и визуализацией бюрократических данных будет стимулировать широкие круги избирателей, особенно аполитичную молодежь, к участию в выборах и политической жизни страны", – заявил ИМИ соучредитель проекта Павел Колотвин.

Приложение PolitScanner нужно загрузить на мобильное устройство, а затем навести камеру телефона на изображение политика, который заинтересовал пользователя. Подробную информацию о политике можно получить в течение нескольких секунд.

С помощью приложения избиратель имеет возможность проанализировать изображение политика на любом электронном носителе (ТВ, планшеты, мобильные устройства), а также в газетах, брошюрах, билбордах или других видах политической рекламы, где есть фотография кандидата.

Мобильное приложение доступно для использования в Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Киеве, Мариуполе, Николаеве, Ивано-Франковске, Виннице, Запорожье, Луцке, Тернополе и Кривом Роге. Команда проекта сообщила, что работает над тем, чтобы расширить список городов.

Приложение PolitScanner уже доступно для загрузки на iOS в магазине App Store. Версия для Android должна появиться в Google Play в ближайшее время – ПО находится на модерации.

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