Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября 3 7.10.2020, 22:10

2,804

Фото: DPA

Министры обсудят отзыв послов стран ЕС из Беларуси.

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза рассмотрят ситуацию в Беларуси на заседании 12 октября.

Согласно повестке, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформирует министров о развитии событий в Беларуси, а затем министры обсудят ограничительные меры, введенные ЕС в отношении белорусских чиновников.

По информации журналиста RFE/RL Рикарда Йозвяка, министры также обсудят отзыв послов стран ЕС из Беларуси для консультаций, а также рассмотрят вопрос, что делать с послами Беларуси в странах Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».