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Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября

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  • 7.10.2020, 22:10
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Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября
Фото: DPA

Министры обсудят отзыв послов стран ЕС из Беларуси.

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза рассмотрят ситуацию в Беларуси на заседании 12 октября.

Согласно повестке, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформирует министров о развитии событий в Беларуси, а затем министры обсудят ограничительные меры, введенные ЕС в отношении белорусских чиновников.

По информации журналиста RFE/RL Рикарда Йозвяка, министры также обсудят отзыв послов стран ЕС из Беларуси для консультаций, а также рассмотрят вопрос, что делать с послами Беларуси в странах Евросоюза.

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