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Bloomberg назвал процветающую страну Европы

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  • 7.10.2020, 22:22
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Bloomberg назвал процветающую страну Европы
фото: Depositphotos

В этой стране зафиксирован экономический рост в условиях пандемии.

Германия стала единственной страной еврозоны, где зафиксировали экономический рост в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 7 октября.

Экономической ситуации поспособствовала ориентация страны на экспорт, а не на туризм, как у других ее партнеров по ЕС.

Кроме того, в Европе начинают возвращать ограничения на поездки, а некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность практически остановилась.

По прогнозам экономистов, в четвертом квартале 2020-го в экономике ЕС снова будет спад.

"Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг", - заявил экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

IHS Markit сообщает, что темпы роста промышленного производства в еврозоне взлетели до максимального значения за последние два с лишним года. В сентябре 2020 года индекс Purchasing Managers Index (PMI) в еврозоне поднялся до отметки 53,7 пункта. В августе он был на уровне 51,7 пункта.

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