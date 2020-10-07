Топ-менеджеров группы Банка развития задержали в рамках охоты на Румаса? 6 7.10.2020, 22:35

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У экс-премьера Беларуси с Банком развития давние и тесные связи.

Сообщение о задержании исполнительного директора Банка развития Ирины Конепо и руководителя «БР-Консалт» (дочерняя компания того же банка) Алексея Жиренкова заставило задуматься о перспективах бывшего премьер-министра Сергея Румаса, пишет «Солидарность».

Предыдущий глава правительства был отправлен в отставку 3 июня, что характерно, без скандала. «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», – констатировал тогда Лукашенко.

Однако с тех пор уже много воды утекло. Румас засветился в соцсетях 16 августа, в день первой мегадемонстрации в Минске.

Судя по всему, это не ускользнуло от внимания Лукашенко. Спустя некоторое время он выдал фразу: «Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся».

А потом поползли слухи, что Румасом интересуются россияне. В контексте происходящего в стране такого рода информация независимо от степени ее достоверности была воспринята в верхах крайне настороженно и могла стать спусковым крючком для активных поисков компромата на бывшего руководителя правительства.

Куда именно ушел Румас, не сообщалось. Но с Банком развития у него давние и тесные связи. Поэтому информация о задержании топ-менеджеров бизнес-группы банка наводит на мысли, что копают под экс-премьера. Конечно, нельзя исключать, что произошедшее не связано с Румасом. Но то, что он сейчас по определению находится в зоне риска – вполне вероятно.

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