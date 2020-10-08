Трамп пообещал каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам 8.10.2020, 7:39

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

По словам врача, президент США чувствует себя отлично.

Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам, а также направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.

Об этом он заявил в своем новом видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить. Это была не ваша вина, что это случилось, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной», — заявил Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что принимал препарат под названием Regeneron.

«Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше», — отметил президент.

По его словам, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов, и они будут направлены в больницы, где пациенты смогут получить их бесплатно.

"…Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", — добавил он.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.

5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам врача 74-летнего президента США, он чувствует себя отлично.

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