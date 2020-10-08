Трамп пообещал каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам
- 8.10.2020, 7:39
По словам врача, президент США чувствует себя отлично.
Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам, а также направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.
Об этом он заявил в своем новом видеообращении, которое опубликовал в Twitter.
«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить. Это была не ваша вина, что это случилось, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной», — заявил Трамп.
Глава Белого дома рассказал, что принимал препарат под названием Regeneron.
«Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше», — отметил президент.
По его словам, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов, и они будут направлены в больницы, где пациенты смогут получить их бесплатно.
"…Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", — добавил он.
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.
5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам врача 74-летнего президента США, он чувствует себя отлично.