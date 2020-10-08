закрыть
8 октября 2020, четверг, 7:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам

  • 8.10.2020, 7:39
Трамп пообещал каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

По словам врача, президент США чувствует себя отлично.

Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить каждому американцу такое же лечение от COVID-19, какое получил он сам, а также направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.

Об этом он заявил в своем новом видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить. Это была не ваша вина, что это случилось, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной», — заявил Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что принимал препарат под названием Regeneron.

«Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше», — отметил президент.

По его словам, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов, и они будут направлены в больницы, где пациенты смогут получить их бесплатно.

"…Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", — добавил он.

2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.

5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам врача 74-летнего президента США, он чувствует себя отлично.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип