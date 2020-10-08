закрыть
8 октября 2020, четверг, 10:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: 32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы

8
  • 8.10.2020, 7:53
  • 6,457
СМИ: 32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы
Фото: charter97.org

Варшава не планирует предпринимать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.

МИД Польши принял решение выполнить требование Минска и сократить штат посольства, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники.

До пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата. По информации издания, Варшава не планирует предпринимать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Их примеру последовали и некоторые послы стран-членов Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип