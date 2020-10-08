СМИ: 32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы

СМИ: 32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы8
- 8.10.2020, 7:53
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Варшава не планирует предпринимать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.
МИД Польши принял решение выполнить требование Минска и сократить штат посольства, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники.
До пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата. По информации издания, Варшава не планирует предпринимать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.
Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Их примеру последовали и некоторые послы стран-членов Евросоюза.