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Ученые обнаружили новый вид беззубых динозавров

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  • 8.10.2020, 8:29
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Ученые обнаружили новый вид беззубых динозавров

Новый вид найден в пустыне Гоби.

В далекой пустыне Гоби (Монголия) учеными был найден новый вид динозавров. Все, что отличало его от своих же сородичей - наличие 2-х пальцев на конечностях. Было выдвинуто предположение, что данный вид обитал на земле во времена позднего мелового периода, пишет lenta.ua.

Динозавры могли достигать 2-х метров в длину. Они были всеядны. Тело покрывали густые перья. Строение клюва сравнивали с клювом попугая. Благодаря своей адаптации передних конечностей, динозавры изменили свой образ жизни.

Ученые очень давно изучают строение скелетов динозавров. Маленькие пальцы на конечностях говорит о долгой эволюции. Новая находка в Монголии позволила открыть совершенно новый, ранее неизведанный вид этих удивительных и невероятных животных.

Стоит отметить, что эволюция конечностей нового вида довольно сильно эволюционировала. Именно поэтому это и вызвало большой интерес у специалистов. Один из докторов отметил, что особи были найдены в одном месте, а значит они обитали группами.

Все скелеты были полными и хорошо сохранились. Необычные конечности помогли представить полную картину эволюции мира динозавров. Новый вид получил название «Оксоко аварсан».

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