В Беларуси началась кредитная накачка луканомики 8.10.2020, 8:42

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К чему это приведет?

Причиной девальвации белорусского рубля в августе стал не только рост спроса населения на валюту, но и резкий рост объемов кредитования белорусскими банками предприятий, только за август набравшими 1,15 млрд. рублей кредитов. Оплатил этот бум заимствований Нацбанк, предоставивший банкам 2 трлн. рублей, пишет Владимир Тарасов в статье на сайте «Белрынок».

В третьей декаде августа в Беларуси возник ажиотажный спрос на иностранную валюту, а Национальный банк сообщил о значительном росте объемов кредитования в белорусских рублях, в связи с чем он прекратил предоставление банкам кредитов овернайт. Судя по опубликованным им данным о состоянии банковской системы РБ за август, рост объемов кредитования действительно произошел, причем постарались с заимствованиями, в основном, предприятия, а не население.

Так, задолженность государственных коммерческих предприятий в национальной валюте увеличилась на 574,1 млн. рублей и достигла 6,57 млрд. рублей. В то же время, аналогичная задолженность предприятий частного сектора экономики поднялась на 579,5 млн. рублей – до 7,79 млрд. рублей. В итоге юридические лица набрали кредитов за один месяц на 1,15 млрд. рублей.

При этом больше всего увеличился объем выдачи новых кредитов на срок от 6 до 12 месяцев: до 1,11 млрд. рублей с 0,69 млрд. рублей в июле. В то же время, новых кредитов на срок до 1 месяца было выдано банками всего на 235,7 млн. рублей, что ненамного больше данных за июль (204,9 млн. рублей).

Примерно так же обстояли дела и с кредитованием физических лиц. Там в наибольшей степени увеличился объем новых кредитов на срок свыше 3 лет: до 506 млн. рублей с 473,6 млн. рублей месяцем ранее. В то же время, сумма выданных новых кредитов на срок до 1 месяца даже сократилась: до 11,3 млн. рублей с 11,4 млн. рублей в июле.

В целом задолженность физических лиц перед белорусскими банками по потребительским кредитам увеличилась в августе примерно в 3 раза больше, чем в июле, то есть на 140,5 млн. рублей – до 5 884,2 млн. рублей. Прирост значительный, но примерно в 2 раза меньше, чем в апреле, когда люди активно брали рублевые кредиты после обвала курса рубля.

Задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях увеличилась в августе на 129,4 млн. рублей – до 9 521,9 млн. рублей. Это примерно соответствует средним темпам роста в текущем году.

Кредиты вместо бюджетной поддержки

Таким образом, судя по приведенным данным, роста спроса на рублевые кредиты в целях проведения спекулятивных сделок на валютном рынке в августе практически не было. Произошло только вполне ожидаемое увеличение спроса на долгосрочные кредиты со стороны физических лиц для приобретения товаров длительного пользования.

Что касается юридических лиц, то они, похоже, просто увеличили объемы кредитования текущей хозяйственной деятельности.

То есть, похоже, что прирост рублевого кредитования предприятий в августе объяснялся, главным образом, не девальвационными ожиданиями, а ростом деловой активности и уровня поддержки государством экономики. Скорее всего, в связи с политическим кризисом в стране государственные банки увеличили кредитование предприятий, чтобы избежать возникновения проблем, которые могли бы привести к простоям предприятий.

Что касается действий Нацбанка, то он, скорее всего, решил ограничить объемы кредитования, опасаясь не спекуляций на валютном рынке, а перегрева экономики. Ведь с точки зрения спроса на валюту все равно, за счет чего он формируется. Впрочем, Нацбанк выделил коммерческим банкам весьма значительные средства: объем средств, привлеченных банками у него, вырос в августе на 2,03 млрд. рублей – до 2,86 млрд. рублей.

Росту спроса на кредиты со стороны предприятий, по-видимому, способствовало и правительство РБ, которое довольно экономно осуществляет бюджетные траты. Похоже, что правительство решило увеличить поддержку экономики после президентских выборов, но не за счет бюджета, а за счет увеличения объемов банковского кредитования. В то же время, Нацбанк, который целью своей деятельности считает обеспечение стабильности финансовой сферы, попытался ограничить подобное кредитование, отказавшись от предоставления кредитов овернайт и значительно подняв ставки по кредитам на 7 дней, предоставляемым банкам на аукционах. То есть, он хотел, чтобы коммерческие банки увеличивали кредитование за свой счет, а не за его.

Как бы то ни было, кризис рублевой ликвидности, похоже, уже позади. В конце сентября Нацбанк даже не проводил аукцион по предоставлению банкам кредитов на семь дней. А некоторые банки объявили о возобновлении кредитования физических лиц, правда, по ставкам, намного – в 2-3 раза –превышающим докризисный уровень, то есть под 20-30% и выше. Это должно привести к резкому сокращению объемов рублевого кредитования.

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