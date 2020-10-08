Может ли оксолиновая мазь защищать от коронавируса? 4 8.10.2020, 8:58

4,233

Медики оценили «народный метод» дешевой профилактики.

Если человек решил защищать себя от вирусов, используя оксолиновую мазь, первым делом необходимо выяснить, нет ли на нее аллергии, – об этом рассказала врач-терапевт одной из московских клиник Татьяна Романенко, пишет healthinfo.ua.

Использование оксолиновой мази – хорошо известный многим «народный метод» дешевой профилактики: считается, что смазывание ею носовых проходов может защищать от вирусов. Врач рассказала, может ли «оксолинка» защитить от проникновения коронавируса – как известно, именно носовая полость является главными воротами для ковида.

Медик скептически оценила способность мази служить преградой для коронавируса. Эксперт напомнила, что существует оксолиновая кислота, обладающая антибактериальной активностью. Но оксолиновая мазь содержит не ее, а совсем другое вещество – оксолин. Наука не располагает доказательствами того, что данное вещество хоть как-то действует на вирусы, рассказала Романенко.

Использование мази также может иметь негативные последствия.

«Мазь жирная, и существует мнение врачей-оториноларингологов, что когда мы наносим ее на слизистую носа, то затрудняем работу эпителия, затрудняем работу тех защитных механизмов, которые есть в носу», - предупредила специалист.

Помимо этого, «оксолинка» может вызывать тяжелые аллергические реакции, заметила Романенко. Она посоветовала предварительно выяснять наличие возможной аллергии на ее действующее вещество.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».