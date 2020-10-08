Нацбанк забрал валюту из финансового сектора 8.10.2020, 9:40

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В сентябре регулятор пошел на беспрецедентные меры.

Власти опубликовали статистику по резервам и внутреннему валютному рынку. В этих данных жесткий дефицит позитива для чиновников, пишут banki24.by.

Золотовалютные резервы (ЗВР) за сентябрь уменьшились на 136,4 млн USD. При этом с 1 сентября по 1 октября стоимость монетарного золота в ЗВР сократилась на 113,2 млн USD. В пересчете на проценты стоимость золота на счетах Нацбанка убыла на 3,6%.

Параллельно котировки золота на мировом рынке упали на те же 3,6%. Это говорит о том, что физическое количество золота в резервах не сократилось. Правда, для Нацбанка это слабое утешение: если раньше рост ЗВР подпитывали растущие котировки желтого металла, то сейчас состояние рынка играет против НБРБ.

Сумма валюты внутри ЗВР в разных формах снизилась на 21,2 млн USD. Именно за счет валютной части резервов Нацбанк проводит интервенции на биржевом рынке.

По данным регулятора, в сентябре Минфин погасил валютные обязательства на 299,7 млн USD. Одновременно Нацбанк закупался валютой на бирже. То, что валютные резервы немного сократились, свидетельствует об ограниченном объеме покупок Нацбанка.

По нашим оценкам, такие покупки были заведомо ниже 300 млн USD. По сравнению с интервенциями на 1 млрд USD в августе это сущие слезы.

В целом за три четверти года Нацбанк все еще находится в огромном минусе по сальдо операций на биржевом рынке. С высокой вероятностью НБРБ «слил» на чистой основе от 2 млрд USD.

То есть, если бы регулятор менее активно участвовал в сглаживании колебаний курса, ЗВР могли быть существенно выше, чем сейчас. С другой стороны, более высокий курс автоматически задает всплеск инфляционных ожиданий. А это, в свою очередь, рушит работу Нацбанка по сдерживанию инфляции.

У кого Нацбанк брал валюту в сентябре?

Статистика внутреннего рынка говорит, что реальным источником мог быть только банковский сектор. Дело в том, что предприятия-резиденты продали на бирже менее 0,3 млн USD, а население выкупило валюту на 54,5 млн USD.

А вот банки-резиденты, Банк развития и прочие финансовые организации продали через биржу аж 271,8 млн USD. Скорее всего, практически всю эту валюту перехватил Нацбанк.

Почему финансовый сектор бросился сдавать валюту?

Потому что регулятор ограничил предоставление рублевой ликвидности и банки начали выходить из длинной позиции по валюте. Это было нужно, чтобы исполнить резервные требования — фонд обязательных резервов формируется исключительно в «зайчиках».

В целом, картина не слишком привлекательна для Нацбанка. Валюту удалось «выбить» только из банков, да и то под нажимом. Кредит Евразийского фонда стабилизации и развития (500 млн USD) почти целиком уйдет на закрытие дыры от оплаты газового долга. Российские госкредиты номинированы в рублях РФ, ими ЗВР не пополнить.

НБРБ остается ждать, что какое-то количество валюты удастся «вытряхнуть» из экспортеров в период уплаты квартальных налогов (во второй половине октября).

К тому же, руководству Нацбанка надо надеяться, что в отношении России не введут серьезных санкций за отравление Навального. Иначе курс российского, а за ним и белорусского рубля уйдет в стратосферу.

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