Визовые центры Литвы и Польши перестали принимать у белорусов документы на визы 8.10.2020, 9:56

1,122

Когда будет возобновлен прием документов, пока не сообщается.

Белорусам стали приходить СМС от визовых центров Литвы и Польши о том, что документы не будут приниматься. Причем от литовского визового центра сообщения пришли вчера, а от польского — сегодня, сообщает onliner.by.

«Только что пришло СМС, что с 8.10.2020 г. визовый центр Литвы прекращает прием документов на все виды виз!» — пишут читатели издания в ветке форума про визы в Литву.

Аналогичная ситуация и с польскими визовыми центрами. Они сообщают, что прием документов на визы будет прекращен с завтрашнего дня, то есть с 9 октября.

Когда будет возобновлен прием документов, пока не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».