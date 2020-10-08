Сергей Михалок прошелся по хоккею и минспорта, а также объяснил, кто идет в ОМОН 6 8.10.2020, 10:13

10,265

Сергей Михалок

Фото: charter97.org

Терпение музыканта лопнуло.

Рок-музыкант Сергей Михалок долго молчал о ситуации в Беларуси, лишь вскользь высказываясь о событиях на Родине. Терпение музыканта лопнуло лишь два месяца спустя после выборов. И, кажется, жестко говорить артиста заставили в том числе события в белорусском спорте. Мнения Михалка об атлетах вылилось в два спича, о которых он затронул две разные темы.

«Трибуна» приводит самые интересные и эмоциональные заявления музыканта.

Назвал хоккеистов дармоедами

Именно с этого тезиса Михалок начал первый монолог. Музыканту не нравится возведение многочисленных ледовых дворцов в Беларуси. По его мнению, полные трибуны в них собирают только артисты.

– Куча дармоедов. Вот говорят, чего ты хоккеистов этих?.. Да потому что вы – хихиисты. Ради вас понастроили этих ледовых дворцов, в которых, если бы не мы, артисты, которые собираем… А я артист, который собираю, поэтому я могу ####### [говорить]. Понимаете, я не какой-нибудь там эфемерный, кому-то вызваниваю, еще что-то. Мы приехали со своими бандами и все пособирали. Даже с «Дрезденом».

Предложил сменить профессию

В продолжение хоккейного спича рокер предложил игрокам белорусских клубов сменить профессию.

– Какие-то рыла здоровые ходят. Идите землю пашите. Вот что вы делаете? Есть человек, который кирпичи делает, есть гончар. Кто-то землю возделывает. Мы – артисты – снимаем стресс.

Раскритиковал переходы из клуба в клуб и молчание

Далее Сергей вновь возмутился строительством дворцов. Также артист отказывается понимать переходы хоккеистов из клуба в клуб и их молчание по поводу сложившейся ситуации в Беларуси.

– Они там жируют. Что хотят, то и творят. По поводу этих хихиистов. Чего ты, типа, к ним ######## [привязался]? Да потому что зачем вы этих космодромов понастроили? Если бы не мы, артисты, которые собирают и делают там концерты, то там хана была бы. Приедьте, поговорите. Там одного отопления… А как вы играете с этими клюшками, ####?! Ходите только по клубам, ###. И сейчас языки в жопе, #####. #####, жестко.

Михалок не постеснялся назвать хоккеистов целой кастой, которая ничего не делает и о которой нельзя ничего говорить.

– И главное, прям целый клан какой-то: это хоккеисты, про них нельзя ничего. Да вы ##### [ничего] не делаете, #####. Проигрываете все время. Это смешно. Столько вам всего понастроили, а за 20 лет хоккей все хуже и хуже.

Усомнился в самоотдаче

Досталось хоккеистам и за их самоотдачу.

– Какого ### [черта] вы сделаете против шведов или финнов? У них это в крови. Сильные крепкие мужчины. И они не за копейки, понимаете. Не берегут себя, ###### [сражаются], потому что им это в радость. Потому что у них это счастье, у них кураж. А вы ходите, какие-то угрюмыши. Только взвешиваете: а вдруг там ногу, [если] пойду на обгон, поломают, контракт свой ###### [потеряю] – лучше буду сидеть на скамейке, получать свои какие-то там дотационные.

Далее Михалок стал говорить про природу денег, которые выплачиваются хоккеистам.

– Дотационные! Вы получаете деньги ни за ###. И очень много таких.

Вспомнил частую смену министров

Напоследок первого спича Сергей прошелся по качеству менеджмента в спорте.

– Вы что, думаете, Лука там или министр спорта и туризма? Вспомните их? Сотни меняются, рокируют их туда-сюда.

И, кажется, вспомнил о заместителе министра Вячеславе Дурнове. Правда, корректно воспроизвести фамилию спортивного чиновника не удалось.

– У меня одна фамилия на уме – Дурнев какой-то. Ну, она такая и есть фамилия. Дурнев, я хочу тебе сказать: и ты, и твоя федерация, и все твои кореша, вы соответствуете твоей фамилии. Вот в этом вы гармоничны.

Предложил кандидатуры на руководящие посты

В следующем монологе Михалок продолжил тему руководителей в белорусском спорте. На этот раз музыкант поддержал Александру Романовскую и предположил, что такие, как она, должны заведовать спортом.

– Куда каких-то ######### [идиотов] с барсетками, которые нихера ни в чем не разбираются, разгоняют людей, которые ради страны тренируются годами, берут рекордные высоты, представляют нашу страну. Посмотрите, какая красавица Саша Романовская, фристайлистка. Да вообще это гордость, это элита. Они должны вами командовать. Кто там? Гурков, Мелитина Станюта. Они хозяева страны. Весь мир знает Беларусь по этим людям.

Рассказал, куда идут неудавшиеся спортсмены

В конце рокер поделился мнением о том, как молодые люди попадают в силовые ведомства.

– А вот кто в спорте ##### [ничего] не добился, кто научился мало-мальски драться, кто от таких как Гурков или других серьезных спортсменов на тренировках ##### [тумаков] отгребал, выучил два-три приема, туда и идут. Они идут потом в армейку, а после армейки в ОМОН, потому что соцобеспечение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».