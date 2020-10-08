Что показала война в Нагорном Карабахе? Игорь Семиволос

8.10.2020, 10:35

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Игорь Семиволос

Грядет новый странный мир.

Если мы посмотрим на это как на продолжающийся процесс развала Российской империи, и поймем, что развал — не одномоментный акт, а именно процесс, растянутый во времени, тогда то, что мы наблюдаем сейчас, очень интересно.

Это интересно потому, что можно увидеть, какие слабости имперского центра уже проявились, и чем дальше, тем их количество будет увеличиваться: имперский центр уже не может так эффективно удерживать территории, которые считает зависимыми от себя или своими.

Советский Союз — это была реинкарнация Российской империи. Компромисс между национальными центрами и имперским центром.

Теперь обратите внимание на Ближний Восток. Бывшая Османская империя прекратила существование 100 лет назад, но миазмы или процессы, связанные с империей, продолжаются. Например, возвращение Турции на Ближний Восток и усиление ее позиций там — это процессы, которые не могли возникнуть без имперского наследия. Можно вспомнить Австро-Венгерскую империю, Британскую, французов — все эти империи (метрополии) имеют фантомные боли — определенную политику в отношении бывших колоний.

Являются ли события в Нагорном Карабахе отголоском фантомной боли Османской империи? Если смотреть на этот конфликт ретроспективно, то можно копать глубоко. Но я не буду этого делать. Рационально остановиться на событиях столетней давности.

Что было сто лет назад? Распадались Российская и Османская империи, и когда южно-кавказские народы получили шанс на образование собственных государств, и каждый народ выстраивал стратегию по своему. По разному видел, где должны пролегать границы. Южный Кавказ расположен на пересечении этих двух империй. 1918−21 — время активных событий. Политические процессы сопровождались этническими и этнополитическими чистками. Эти процессы происходили в Ереване, в Баку, Зангезуре, Нагорном Карабахе, — практически по всей территории Южного Кавказа. Армения вела войну с Грузией, Турцией за территорию, которую считала своей, и в результате ключевую роль там сыграла Турция. Сначала Порта — это Османская империя, потом уже республиканское правительство во главе с Кемалем Ататюрком, которого, кстати, активно поддерживала Москва, Коминтерн, как главный рычаг противодействия Антанте. А Антанта тогда выступала на стороне правительств стран Южного Кавказа, то есть очень был запутанный конфликт.

Говорят, что Нагорный Карабах оказался в составе Азербайджана уже после советизации. Но это немного не так. Эти процессы продолжались постоянно с 1918 до 1920 года. И Азербайджан не отказывался от этой территории. Затем, когда в реинкарнации Российской империи на эти территории вернулся Советский Союз, зафиксировал определенные границы, то этот этнический конфликт был заморожен. Коммунистические деятели различных этнических групп разделили эти территории — одна часть спорных территорий отошла Азербайджану, другая — Армении, и на этом они поставили точку, считая, что пролетарский интернационализм, коммунизм решат национальный вопрос.

Что касается настоящего. Насколько долго продлится конфликт, не скажет никто. Потому что это война, а в ней много переменных. Это зависит от стратегии, тактических действий, политической воли, союзников и т. д. На данный момент Азербайджан имеет тактические и стратегические преимущества. Он лучше подготовился к этой войне и использует новейшие военные технологии. Международное давление на Баку будет расти, поскольку Азербайджан ведет наступательную операцию, и многое будет зависеть от того, Азербайджан устоит под этим давлением, или вынужден будет остановить контрнаступление. Этот внешнее давление частично уравновешивается жесткой позицией Турции, ведущей прямую полемику с Францией, в первую очередь, со США и косвенно с россиянами (но меньше). Хотя опыт «заклятой дружбы» между Турцией и Россией за последние годы немалый (согласование интересов в Ливии, Сирии).

Нагорно-Карабахский конфликт был первым такой мощности в Советском Союзе. Это очень симптоматично, что на этом новом этапе он обострился и взорвался новой войной. Мы (постсоветское пространство) прошли определенный цикл, и видим развитие событий в рамках нового цикла. Украина еще не вышла из этого пространства, потому что наши территории оккупированы Россией. Соответственно мы напрямую зависимы от тех процессов, которые происходят в РФ или в странах-сателлитах. И чем больше Россия будет тратить ресурсов на поддержание статус-кво, чем больше будет расшатываться ситуация в самой России, тем больше у нас шансов не просто «выскочить», но и восстановить территориальную целостность уже на гораздо более выгодных для нас условиях. Значит, надо быть готовыми.

И еще один вывод: грядет новый мир, и война в Нагорном Карабахе — его предтеча.

Игорь Семиволос, «Новое время»

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