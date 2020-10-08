Польское консульство в Гродно прекратило прием граждан Беларуси 3 8.10.2020, 10:45

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Исключение составляют визиты по «очень срочным ситуациям».

Генеральное консульство Польши в Гродно на своем сайте сообщило, что отменяет прием заинтересованных лиц по всем вопросам, кроме очень срочных.

«О любых изменениях в организации работы консульства мы будем информировать по мере их появления», - говорится.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что визовые центры Литвы и Польши перестали принимать у белорусов документы на визы.

Также сегодня стало известно, 32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы.

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Их примеру последовали и некоторые послы стран-членов Евросоюза.

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