Польское консульство в Гродно прекратило прием граждан Беларуси

Польское консульство в Гродно прекратило прием граждан Беларуси3
- 8.10.2020, 10:45
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Исключение составляют визиты по «очень срочным ситуациям».
Генеральное консульство Польши в Гродно на своем сайте сообщило, что отменяет прием заинтересованных лиц по всем вопросам, кроме очень срочных.
«О любых изменениях в организации работы консульства мы будем информировать по мере их появления», - говорится.
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что визовые центры Литвы и Польши перестали принимать у белорусов документы на визы.
Также сегодня стало известно, 32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы.
Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Их примеру последовали и некоторые послы стран-членов Евросоюза.