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Сегодня мы прокладываем дорогу к победе

  • 8.10.2020, 11:07
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Сегодня мы прокладываем дорогу к победе
Фото: AFP

Народ знает замечательный способ снять хандру и усталость.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что борьба за свободу может и должна приносить радость:

- Смотрим на невероятных белорусов, которые собираются в своих дворах и #каждыйдень показывают действующей власти и всему миру пример стойкости и единства, и восхищаемся вами.

Пропагандисты и пессимисты пытаются нам доказать, что мы ничего не добились, власть победила, а народ устал. Однако народ знает замечательный способ снять хандру и усталость - делать праздник.

Вчера у нас был юбилей - 60 дней с момента открытого и гордого противостояния насилию, лжи и беззаконию! Давайте запустим очередной флешмоб - празднование наших маленьких побед, ведь из мелочей складывается наша жизнь. Сегодня мы прокладываем свою дорогу к победе, однако, стремясь к цели важно получать удовольствие от пройденного пути. Жыве Беларусь!

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