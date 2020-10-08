Ученые нашли новые признаки эволюции современных людей 8.10.2020, 11:27

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Новое исследование австралийских ученых показывает, что наш вид все еще развивается.

Исследование доктора Теган Лукас из Университета Флиндерса и профессора Мацея Хеннеберга из Университета Аделаиды показало значительное увеличение распространенности срединной артерии у людей с конца 19 века, пишет «Новое время».

Срединная артерия — это главный сосуд, снабжающий кровью предплечье и кисть человека. Она формируется в утробе матери, но исчезает, когда развиваются две артерии, наблюдаемые у взрослых. Но многие люди теперь сохраняют срединную артерию на всю жизнь в дополнение к двум другим артериям.

Лучевая и локтевая артерии обычно заменяют срединную артерию на стадиях развития в утробе матери, поэтому у большинства взрослых, очевидно, сейчас нет срединной артерии, но все чаще у человека могут быть все три артерии, потому что срединная не представляет реального риска для здоровья.

Доктор Теган Лукас из Университета Флиндерса говорит, что это исследование распространенности артерий на протяжении поколений показывает, что современные люди развиваются более быстрыми темпами, чем когда-либо за последние 250 лет.

«С 18 века анатомы изучают распространенность этой артерии у взрослых, и наше исследование показывает, что число случаев увеличивается. Распространенность составляла около 10% у людей, родившихся в середине 1880-х годов, по сравнению с 30% у тех, кто родился в конце 20-х годов прошлого века, так что это значительный рост за довольно короткий период времени, если говорить об эволюции», — подчеркнула Лукас.

«Это увеличение могло быть результатом мутаций генов, участвующих в развитии срединной артерии, или проблем со здоровьем у матери во время беременности, или того и другого. Если эта тенденция сохранится, к 2100 году у большинства людей будет срединная артерия предплечья», — подчеркнули авторы работы.

Старший автор, профессор Мацей Хеннеберг говорит, что срединная артерия дает преимущества, поскольку она увеличивает общее кровоснабжение и может использоваться в качестве замены при хирургических процедурах в других частях тела.

«Это микроэволюция у современных людей, и срединная артерия является прекрасным примером того, как мы все еще развиваемся, потому что у людей, родившихся недавно, эта артерия более распространена по сравнению с людьми из предыдущих поколений», — отметил Мацей Хеннеберг.

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