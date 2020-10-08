Евгений Костюкевич — игрокам сборной Беларуси: Ну что, сборнички, поддержите Драгуна? 8.10.2020, 11:34

1,116

Евгений Костюкевич

Белорусский футболист призвал к солидарности.

Бывший вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич задал вопрос игрокам сборной Беларуси в преддверии сегодняшнего матча с Грузией в рамках полуфинала плей-офф квалификации Евро-2020, пишет «Трибуна».

«Ну что, сборнички, поддержите одного из лидеров команды Станислава Драгуна? Или как обычно раком станете?» – написал Костюкевич.

Напомним, Станислав Драгун не вызван в сборную Беларуси. По словам главного тренера национальной команды Михаила Мархеля, это связано с наличием коронавируса у футболиста. Однако игрок принимает участие в тренировочных занятиях в общей группе БАТЭ, без ограничений.

Ранее сообщалось, что невызов Драгуна в сборную Беларуси связан с его политической позицией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».