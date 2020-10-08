Евгений Костюкевич — игрокам сборной Беларуси: Ну что, сборнички, поддержите Драгуна?
- 8.10.2020, 11:34
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Белорусский футболист призвал к солидарности.
Бывший вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич задал вопрос игрокам сборной Беларуси в преддверии сегодняшнего матча с Грузией в рамках полуфинала плей-офф квалификации Евро-2020, пишет «Трибуна».
«Ну что, сборнички, поддержите одного из лидеров команды Станислава Драгуна? Или как обычно раком станете?» – написал Костюкевич.
Напомним, Станислав Драгун не вызван в сборную Беларуси. По словам главного тренера национальной команды Михаила Мархеля, это связано с наличием коронавируса у футболиста. Однако игрок принимает участие в тренировочных занятиях в общей группе БАТЭ, без ограничений.
Ранее сообщалось, что невызов Драгуна в сборную Беларуси связан с его политической позицией.