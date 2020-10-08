Трамп назвал «божьим благословением» свое заражение коронавирусом 8.10.2020, 11:41

Президент США заявил, что ключом к его выздоровлению стал экспериментальный лекарственный коктейль.

Американский президент Дональд Трамп вернулся в Овальный офис после посещения больницы. Президент США заявил, что его заражение коронавирусом — это благословение ему от Бога.

В своем видеообращении Трамп заверяет, что ключом к его выздоровлению стал экспериментальный лекарственный коктейль. Он сам решил лечиться препаратом, который редко использовался вне клинических испытаний.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

— Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя идеально, — говорит Трамп на видео. — Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал вирус. Это было замаскированным благословением. Я подхватил его, я слышал об этом препарате, я сказал, дайте мне его принять. Это было мое предложение.

После заявлений Трампа акции фармацевтической компании, которая сделала препарат, выросли в цене почти на 4%. Сама компания подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на его массовое использование. Глава этой компании является членом президентского гольф-клуба. Трамп владел акциями этой компании в 2017 году.

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