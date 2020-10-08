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Какой курс доллара нам спрогнозировали?

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  • 8.10.2020, 12:04
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Какой курс доллара нам спрогнозировали?

Что S&P Global Ratings решило на этот раз.

Зачем вообще нужны рейтинги? Чтобы государства, банки и инвесторы знали, с кем можно связываться, а с кем не нужно. Поэтому сотрудники рейтинговых агентств день и ночь возятся с таблицами и новостями, чтобы понять, как работают экономика и финансовая сфера той или иной страны. По Беларуси прогноз остается «негативным», пишет infobank.by.

Справочно. Кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B/Стабильный/B рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило нашей стране 6 октября 2017-го, три года назад. Теперь они снижены.

Неужели у нас все хуже, чем у других?

В 2020 году дела у многих стран идут не очень. Даже — у США и Германии. На экономический кризис накладываются нестабильность на рынках, пандемия коронавируса, непредсказуемый результат выборов в США и многие другие факторы. В Беларуси ко всем этим трудностям добавилась «политическая» нестабильность.

Поэтому 11 сентября 2020 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный». Тогда же эксперты предупредили, что в начале октября снова вернутся к вопросу белорусского рейтинга.

Что S&P Global Ratings решило на этот раз?

В прошлую пятницу, 2 октября 2020 года, агентство оставило без изменений суверенные рейтинги Беларуси, на уровне «В/Негативный/В». Отмечен «одинаковый риск дефолта — невозможность платить по обязательствам, номинированным в иностранной и национальной валютах.

Эксперты оценили «институциональную систему и экономические показатели» нашей страны и отметили:

низкую эффективность системы и высокую политическую неопределенность после выборов, состоявшихся в августе 2020 года

«Институциональная система Беларуси остается малоэффективной и характеризуется ограниченной системой сдержек и противовесов между госорганами»

продолжаются массовые еженедельные протестные акции

отмечены риски ухудшения перспектив экономического роста, если учитывать «негативное влияние пандемии COVID-19 и дополнительное давление из-за последствий выборов»

Что касается финансовых показателей, то здесь эксперты не менее пессимистичны:

отмечены повышенные риски для финансовой стабильности страны и уязвимые показатели платежного баланса и бюджета

существуют риски для стабильности финансовой системы. Учтено недавнее увеличение конвертации депозитов из национальной валюты в иностранную и частичный вывод вкладов из банковской системы страны

«практически весь объем государственного долга номинирован в иностранной валюте, а график погашения долговых обязательств остается относительно тяжелым в среднесрочной перспективе». По прогнозу S&P Global Ratings, к концу 2020 года он вырастет до 35% от ВВП Беларуси

«эффективность денежно-кредитной политики ограничена высоким уровнем долларизации экономики»

Одним словом, избалованный и пугливый международный инвестор познакомится с таким прогнозом и вложит деньги где-нибудь в Польше или в Молдове

Что с дальнейшими прогнозами?

По мнению S&P Global Ratings, «период повышенной неопределенности после выборов может затянуться. Это может негативно повлиять на экономический рост Беларуси и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги». Кроме того:

— Возможности привлекать иностранные инвестиции будут ограничены. Приток прямых иностранных инвестиций в Беларуси традиционно был небольшим, и он может еще более сократиться в дальнейшем.

Напомним, что ЕС призвал:

Европейский инвестиционный банк

Европейский банк реконструкции и развития

— приостановить финансирование в Беларуси проектов, связанных с государством. А Международный валютный фонд отказался выдавать нашей стране кредит на 900 млн долларов для преодоления последствий COVID-19.

Также S&P Global Ratings отмечает, что 11 сентября 2020 года рейтинги: Беларусбанка, Белагропромбанка и Банка БелВЭБ помещены список CreditWatch Negative «в связи с риском длительного давления на ликвидность».

Вместе с тем, российский кредит в размере 1,5 млрд долларов (из которых 1 млрд будет номинирован в российских рублях) фактически направлен на выплату по другим обязательствам Беларуси перед РФ, и «не является новым чистым финансированием».

Прогнозы S&P Global Ratings в цифрах

Сегодня, по мнению рейтингового агентства, основные угрозы для финансового сектора Беларуси:

конвертация депозитов в иностранную валюту

в сочетании с «тяжелым» графиком погашения иностранных кредитов

Без учета выплат по кредитам России и Евразийскому фонду стабилизации и развития, Беларусь должна будет вернуть по иностранным кредитам:

в 2021 году — 600 млн долларов (1% ВВП)

в 2022 году — 1,8 млрд долларов (3% ВВП)

в 2023 году — 2,8 млрд долларов (5% ВВП)

По прогнозу S&P Global Ratings, белорусский рубль в 2020 году обесценится на 20%

Прогноз обменного курса доллара в Беларуси (на конец года):

2020 — 2,6 BYN

2021 — 2,76 BYN

2022 — 2,92 BYN

2023 — 3,1 BYN

S&P Global Ratings также отмечает, что может еще больше понизить рейтинги Беларуси, если посчитает:

что у нашей страны нет доступа к международным рынкам капитала

что дополнительных средств в форме двусторонних кредитов (в частности, от Китая и России) будет недостаточно для обслуживания долговых обязательств с наступающими сроками погашения

что отток депозитов из белорусских банков продолжается, а также не прекращается перевод средств в иностранную валюту. Это может истощить золотовалютные резервы Нацбанка

Вместе с тем, может быть реализован позитивный сценарий. Задел для позитивного развития белорусской экономики есть, его характеризуют:

использование плавающего обменного курса

улучшение бюджетной дисциплины

темпы инфляции, поддерживаемые на уровне, близком к целевому (5% в год)

Правда, по мнению S&P Global Ratings, реализация позитивного сценария возможна только в том случае, если период «политической неопределенности подойдет к концу».

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