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Словакия отзовет посла из Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей

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  • 8.10.2020, 12:32
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Словакия отзовет посла из Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей
Фото: Tomas Bokor

Об этом глава словацкого МИД заявил на встрече со Светланой Тихановской.

Светлана Тихановская провела встречу с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком, а также представителями белорусской диаспоры. Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.

Встрече Светланы Тихановской с главой словацкого МИД предшествовало общение с общественными деятелями, представителями экспертных центров и СМИ, где обсуждались возможные пути преодоления кризиса в Беларуси и оказания поддержки белорусскому народу.

После этого с Тихановской встретился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. В ходе диалога стороны решили продлить финансируемую словацкими властями программу стипендий для студентов из Беларуси, а также обсудили поддержку белорусских экспертных и аналитических центров. Корчок анонсировал отзыв посла Словакии из Минска в рамках совместных действий с польской и литовской сторонами, которые уже пошли на подобный шаг.

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