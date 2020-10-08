«Мы проживаем прекрасное время, революция происходит в сознании каждого человека» 1 8.10.2020, 12:43

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Мощное обращение массажистa национальной сборной по футболу Виктора Булата к спортсменам.

Массажист Виктор Булат десять лет отработал в тренерско-административном штабе национальной команды. В сентябре его пути со сборной разошлись. После интервью Tribuna.com, в котором Булат высказал свое мнение о ситуации в стране, руководство АБФФ решило отказаться от его услуг.

Перед матчем плей-офф чемпионата Европы журналист tribuna.com Александр Ивулин встретился с Виктором, чтобы поговорить о молчании футболистов, появлении Михаила Мархеля на инаугурации Лукашенко и о том, для кого все-таки играет национальная команда:

– Мы проживаем прекрасное время. Я называю его прекрасным, потому что сейчас происходит революция в сознании каждого человека, трансформация его как личности, определение – кто он есть и кем будет. Но сейчас возникает вопрос: почему одни что-то делают, участвуют в акциях, высказывают свое мнение, а другие молчат? Ведь сейчас и в футбольном, и в хоккейном сообществе каждый спрашивает себя: молчать или высказывать свое мнение.

Знаете, у человека есть два основных инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт сохранения рода, который, как мне кажется, стоит выше. Так что же движет людьми, как Елена Левченко и тысячами других, которые знают, что могут пострадать и даже погибнуть? Эти люди не думают о самосохранении. Они хотят прекратить насилие, хотят добра и любви к своему народу. Эти люди выражают свою позицию мирными протестами, оставаясь в гармонии со своей душей и чувствами. Думаю, они выше инстинкта самосохранения, ведь ставят на кон свое здоровье, благополучие, рискуют семьями, получают угрозы, лишаются работы и материальных благ. Ради чего многие идут на это? Эти люди не думают о самосохранении. Они думают о развитии, остаются в гармонии со своей душой и своими чувствами. Я тоже иду таким путем – это моя позиция и сентябрьская, и нынешняя. Со временем она только укрепилась.

Те люди, которые следуют нашему «самому младшему» инстинкту – инстинкту самосохранения, берегут достаток и свою работу. Они боятся потерять все это, боятся за свое здоровье, за свое будущее. Это останавливает их человеческое и духовное развитие. Таких людей можно привести на инаугурацию и заставить выбросить из сборных команд истинных патриотов и профессионалов своего дела. Такие люди идут на поводу того, что им говорят другие, а не руководствуются собственными чувствами.

– Когда вы поняли, что хотите идти своим путем?

– На первом сборе национальной команды на матчи с Албанией и Казахстаном, когда выступил со своим интервью. Я долго мучился из-за того, что все молчат. Из-за того, что молчит команда. Потому что для меня в данный момент, когда определилась со своей позицией федерация футбола, когда определился главный тренер (не говоря уже о тех, кто стоит выше), стало невозможным оставаться в списке этих людей. Я не хочу становиться их пособником и участвовать в любых их делах и начинаниях. Я делаю то, что говорят мне сердце и душа, и не могу смириться с тем, что происходит в стране.

– Вы долго думали, прежде чем публично заявить об этом?

– С середины августа.

– Вам тяжело далось это решение?

– Тяжело, ведь это было первое заявление от представителя национальной сборной по футболу. Я постоянно жил с этой мыслью. Только работа позволила справиться с внутренней тяжестью. Ежедневные тренировки и общение с ребятами, которые высказывали позицию, схожую с моей, придавали уверенности. Это помогало осознать то, что нахожусь на правильном пути и делаю это не зря.

В последнее время задаю себе один вопрос и хочу задать его ребятам из команды. Как смотреть в глаза людям, которые пострадали в последнее время? Все-таки матчи национальной команды – именно для них. Как можно закрывать глаза на происходящее? Это же просто неуважение к людям. Для меня это недопустимо. Наверное, поэтому меня сейчас нет в сборной. Но хочется сказать ребятам, что нужно слушать и слышать себя. Каждому необходимо начать слышать себя, уважать свое мнение и не бояться его озвучивать. Если этого не будет, то и уважать вас никто не будет.

– Вам стало легче, когда высказались публично?

– Да, я хочу отметить важный момент. Когда вы выскажетесь о том, что думаете, о том, что накипело, вы выйдете на новый уровень. Вы откроете в себе такие вещи, о которых даже не подозревали. Вы сделаете большой шаг к осознанию себя. И, знаете, когда ребята вышли на поле в матче с Албанией, глядя на их игру, мне в голову пришло слово «неприкаянные». В том смысле, что они внутренне были не определившиеся – за кого они, с кем они. У них внутри оставалась нерешенная проблема, которая и вылилась в их состояние на поле. На мой взгляд, та игра с Албанией была худшей в исполнении сборной за последние десять лет.

Уже потом эта мысль сформировалась более активно. У нас в раздевалке зазвучали слова: «Мы не быдло, мы не стадо». Да, играла именно эта песня. И я хочу, чтобы ребята не держали внутри свою позицию, а тоже ее озвучили. Потому что то, что сейчас творится, – это худшее время для федерации футбола. Я бы не назвал это нулем, я считаю, что вся наша работа уйдет в минус. Хотя это мнение субъективно.

– После того интервью у вас был разговор с Владимиром Базановым или Юрием Вергейчиком?

– Наверное, в этом плане со мной бесполезно разговаривать. После того интервью у меня не было разговоров с руководством федерации. Я просто доработал сбор до конца. Когда стали формироваться списки на октябрьский сбор национальной команды, мне позвонили начальник команды и врач сборной, они сказали: «Мы за тебя боролись, но это ни к чему не привело. Тебя в списках нет». Причем это решение было никак не аргументировано. Там какая-то смешная была формулировка, что я якобы чуть ли не коронавирус занес в сборную. Но я был к этому готов еще в сентябре.

– Неужели за вас никто не заступился?

– Администрация и врач команды пытались отстоять меня, но у них ничего не вышло. После двое футболистов позвонили мне со словами поддержки. Благодарен им за это. Если честно, благодарен и этой ситуации, потому что она выводит меня на другой уровень. Хочу, чтобы и ребята вышли на новый уровень. Если брать какой-то вопрос страданий, то когда у человека сформировалась идея и воля… Когда внутри него есть что-то божественное и любовь, то тяготы не озлобляют, а выводят на другой уровень радости, щедрости и доброты. В то же время когда человек внутренне слаб, у него появляется ненависть. Он начинает ломаться и теряет человеческий облик. Например, когда я ушел из БАТЭ, я занялся новыми техниками массажа, очень многому научился. На самом деле переломный момент растит, а не уничтожает. И я думаю, что будет другая сборная, будут другие люди вокруг.

– Я слышал, что футболисты сборной собирались выступить с обращением против насилия. Оно даже записывалось, но так и не вышло…

– Я тоже об этом слышал, что обращение записывалось. До последнего дня перед матчем против Албании я ждал этого обращения. Если бы оно вышло, то морально мне было бы легче.

– Лично меня огорчило, что на матч против Албании с белыми тейпами на запястьях вышло всего пять-шесть игроков сборной…

– Я вообще удивился, что сборная так мало сделала перед этой игрой. Я считаю, что сборная страны – это сила. И именно она должна представлять свою позицию, а все остальное работать под нее, а не наоборот.

– Как вы отнеслись к решению Ильи Шкурина не приезжать в расположение национальной команды, пока в стране будет действовать режим Лукашенко?

– Этот молодой человек поступил дальновидно. Ощущение, будто он что-то знал. Но лично мне не хотелось сразу бросать ребят, я рассчитывал пройти с ними определенный путь и думал, что они тоже начнут высказываться. Но пока футбольное сообщество молчит, специалисты будут рассказывать о тактике «Шахтера» или брестского «Динамо», упуская при этом самое главное.

Понимаете, чтобы что-то выиграть, нужно сформировать человека. А, чтобы что-то сформировать, нужно быть сначала тренером. А если ты и твои ученики молчат в такой ситуации, когда молчать нормальный человек не может… Невозможно побеждать и быть настоящим человеком, имея слабость духа.

Со стороны ситуация сейчас выглядит так, что к футболистам относятся как к детям. Вот вам мяч, играйте, только в политику не лезьте и не надо думать о том, что кого-то мучают или убивают, поиграйте еще. Готовьтесь к Лиге Европы и не обращайте внимание на происходящее – это не ваше дело. И они играют как пятилетние дети.

При этом в сборной мы общались на эту тему, делились мыслями. Просто была такая «немота» в публичном пространстве – как будто кто-то отключил орган речи, и люди просто онемели. При том, что ребята все чувствовали и все понимали. И мой посыл – для чего я, собственно, даю это интервью – для того, чтобы футболисты нашли себя.

– Что должно случиться, чтобы футболисты заговорили о происходящем в стране?

– Нужно освободиться от зависимости и страха. Здесь все просто, это мешает человеку развиваться. Ребятам нужно найти в себе силы. Посмотрите на тех же студентов, врачей, многодетных матерей, а в понедельник на улицы вышли даже бабушки… А где же большинство спортсменов? Все-таки спорт должен формировать красоту и силу духа. Но, кажется, с силой духа есть проблемы.

– Что на ваш взгляд должны были сделать футболисты сборной, чтобы проявить силу духа?

– Обозначить свою позицию. Записать хотя бы то же самое видео, в котором позже поучаствовали почти сто белорусских футболистов.

– Думаю, после этого на следующий матч сборной собрался бы аншлаг, а игру против Грузии смотрело бы половина страны…

– Наверняка. Но сейчас меня волнует вопрос: для кого играют эти люди? Кто будет за них болеть?

– Но нам же любят повторять, что футболисты играют для народа…

– Наверное, у главного тренера этой сборной другое понятие народа. У нас и наших оппонентов абсолютно разная правда. Если нарисовать три девятки, то мы видим 999, а они – 666. Мы придерживаемся законов любви и правды, они – того же, но с приставкой «не». Правда, эти люди точно так же уверены в своей правоте.

– Как вы отреагировали на появление Михаила Мархеля на инаугурации Александра Лукашенко?

– Сейчас сложилась та ситуация, когда ничему не нужно удивляться. Наоборот, сразу понятно, с кем имеешь дело. Сейчас это уже вопросы к нему. Вопросы – за какой народ он играет. Вся сила команды и жизнь команды – это наши болельщики, которые за нас молятся, переживают, поддерживают. И без этой всей энергии команда не будет играть, она останется без души. И самое главное сейчас – чтобы ребята сохранили себя, ведь потерять себя – это самое худшее, что может произойти.

– Вы верите, что игроки сборной вас услышат?

– Веруйте во свет и сынове света будете. Я верю в свет, в свет в каждом человеке. В свет в душе тех, с кем я в этой команде работал долгие годы. Возможно, мои мысли станут для кого-то красной линией, помогут людям определиться и станут толчком. Птица рождается птицей и остается птицей всю жизнь, а человеку каждый день, каждую минуту надо доказывать, что он человек. В нынешних обстоятельствах это необходимо делать каждую секунду. Кого-то это ломает, а кого-то делает сильнее.

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