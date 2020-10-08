закрыть
8 октября 2020, четверг, 14:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы проживаем прекрасное время, революция происходит в сознании каждого человека»

1
  • 8.10.2020, 12:43
  • 2,189
«Мы проживаем прекрасное время, революция происходит в сознании каждого человека»

Мощное обращение массажистa национальной сборной по футболу Виктора Булата к спортсменам.

Массажист Виктор Булат десять лет отработал в тренерско-административном штабе национальной команды. В сентябре его пути со сборной разошлись. После интервью Tribuna.com, в котором Булат высказал свое мнение о ситуации в стране, руководство АБФФ решило отказаться от его услуг.

Перед матчем плей-офф чемпионата Европы журналист tribuna.com Александр Ивулин встретился с Виктором, чтобы поговорить о молчании футболистов, появлении Михаила Мархеля на инаугурации Лукашенко и о том, для кого все-таки играет национальная команда:

– Мы проживаем прекрасное время. Я называю его прекрасным, потому что сейчас происходит революция в сознании каждого человека, трансформация его как личности, определение – кто он есть и кем будет. Но сейчас возникает вопрос: почему одни что-то делают, участвуют в акциях, высказывают свое мнение, а другие молчат? Ведь сейчас и в футбольном, и в хоккейном сообществе каждый спрашивает себя: молчать или высказывать свое мнение.

Знаете, у человека есть два основных инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт сохранения рода, который, как мне кажется, стоит выше. Так что же движет людьми, как Елена Левченко и тысячами других, которые знают, что могут пострадать и даже погибнуть? Эти люди не думают о самосохранении. Они хотят прекратить насилие, хотят добра и любви к своему народу. Эти люди выражают свою позицию мирными протестами, оставаясь в гармонии со своей душей и чувствами. Думаю, они выше инстинкта самосохранения, ведь ставят на кон свое здоровье, благополучие, рискуют семьями, получают угрозы, лишаются работы и материальных благ. Ради чего многие идут на это? Эти люди не думают о самосохранении. Они думают о развитии, остаются в гармонии со своей душой и своими чувствами. Я тоже иду таким путем – это моя позиция и сентябрьская, и нынешняя. Со временем она только укрепилась.

Те люди, которые следуют нашему «самому младшему» инстинкту – инстинкту самосохранения, берегут достаток и свою работу. Они боятся потерять все это, боятся за свое здоровье, за свое будущее. Это останавливает их человеческое и духовное развитие. Таких людей можно привести на инаугурацию и заставить выбросить из сборных команд истинных патриотов и профессионалов своего дела. Такие люди идут на поводу того, что им говорят другие, а не руководствуются собственными чувствами.

– Когда вы поняли, что хотите идти своим путем?

– На первом сборе национальной команды на матчи с Албанией и Казахстаном, когда выступил со своим интервью. Я долго мучился из-за того, что все молчат. Из-за того, что молчит команда. Потому что для меня в данный момент, когда определилась со своей позицией федерация футбола, когда определился главный тренер (не говоря уже о тех, кто стоит выше), стало невозможным оставаться в списке этих людей. Я не хочу становиться их пособником и участвовать в любых их делах и начинаниях. Я делаю то, что говорят мне сердце и душа, и не могу смириться с тем, что происходит в стране.

– Вы долго думали, прежде чем публично заявить об этом?

– С середины августа.

– Вам тяжело далось это решение?

– Тяжело, ведь это было первое заявление от представителя национальной сборной по футболу. Я постоянно жил с этой мыслью. Только работа позволила справиться с внутренней тяжестью. Ежедневные тренировки и общение с ребятами, которые высказывали позицию, схожую с моей, придавали уверенности. Это помогало осознать то, что нахожусь на правильном пути и делаю это не зря.

В последнее время задаю себе один вопрос и хочу задать его ребятам из команды. Как смотреть в глаза людям, которые пострадали в последнее время? Все-таки матчи национальной команды – именно для них. Как можно закрывать глаза на происходящее? Это же просто неуважение к людям. Для меня это недопустимо. Наверное, поэтому меня сейчас нет в сборной. Но хочется сказать ребятам, что нужно слушать и слышать себя. Каждому необходимо начать слышать себя, уважать свое мнение и не бояться его озвучивать. Если этого не будет, то и уважать вас никто не будет.

– Вам стало легче, когда высказались публично?

– Да, я хочу отметить важный момент. Когда вы выскажетесь о том, что думаете, о том, что накипело, вы выйдете на новый уровень. Вы откроете в себе такие вещи, о которых даже не подозревали. Вы сделаете большой шаг к осознанию себя. И, знаете, когда ребята вышли на поле в матче с Албанией, глядя на их игру, мне в голову пришло слово «неприкаянные». В том смысле, что они внутренне были не определившиеся – за кого они, с кем они. У них внутри оставалась нерешенная проблема, которая и вылилась в их состояние на поле. На мой взгляд, та игра с Албанией была худшей в исполнении сборной за последние десять лет.

Уже потом эта мысль сформировалась более активно. У нас в раздевалке зазвучали слова: «Мы не быдло, мы не стадо». Да, играла именно эта песня. И я хочу, чтобы ребята не держали внутри свою позицию, а тоже ее озвучили. Потому что то, что сейчас творится, – это худшее время для федерации футбола. Я бы не назвал это нулем, я считаю, что вся наша работа уйдет в минус. Хотя это мнение субъективно.

– После того интервью у вас был разговор с Владимиром Базановым или Юрием Вергейчиком?

– Наверное, в этом плане со мной бесполезно разговаривать. После того интервью у меня не было разговоров с руководством федерации. Я просто доработал сбор до конца. Когда стали формироваться списки на октябрьский сбор национальной команды, мне позвонили начальник команды и врач сборной, они сказали: «Мы за тебя боролись, но это ни к чему не привело. Тебя в списках нет». Причем это решение было никак не аргументировано. Там какая-то смешная была формулировка, что я якобы чуть ли не коронавирус занес в сборную. Но я был к этому готов еще в сентябре.

– Неужели за вас никто не заступился?

– Администрация и врач команды пытались отстоять меня, но у них ничего не вышло. После двое футболистов позвонили мне со словами поддержки. Благодарен им за это. Если честно, благодарен и этой ситуации, потому что она выводит меня на другой уровень. Хочу, чтобы и ребята вышли на новый уровень. Если брать какой-то вопрос страданий, то когда у человека сформировалась идея и воля… Когда внутри него есть что-то божественное и любовь, то тяготы не озлобляют, а выводят на другой уровень радости, щедрости и доброты. В то же время когда человек внутренне слаб, у него появляется ненависть. Он начинает ломаться и теряет человеческий облик. Например, когда я ушел из БАТЭ, я занялся новыми техниками массажа, очень многому научился. На самом деле переломный момент растит, а не уничтожает. И я думаю, что будет другая сборная, будут другие люди вокруг.

– Я слышал, что футболисты сборной собирались выступить с обращением против насилия. Оно даже записывалось, но так и не вышло…

– Я тоже об этом слышал, что обращение записывалось. До последнего дня перед матчем против Албании я ждал этого обращения. Если бы оно вышло, то морально мне было бы легче.

– Лично меня огорчило, что на матч против Албании с белыми тейпами на запястьях вышло всего пять-шесть игроков сборной…

– Я вообще удивился, что сборная так мало сделала перед этой игрой. Я считаю, что сборная страны – это сила. И именно она должна представлять свою позицию, а все остальное работать под нее, а не наоборот.

– Как вы отнеслись к решению Ильи Шкурина не приезжать в расположение национальной команды, пока в стране будет действовать режим Лукашенко?

– Этот молодой человек поступил дальновидно. Ощущение, будто он что-то знал. Но лично мне не хотелось сразу бросать ребят, я рассчитывал пройти с ними определенный путь и думал, что они тоже начнут высказываться. Но пока футбольное сообщество молчит, специалисты будут рассказывать о тактике «Шахтера» или брестского «Динамо», упуская при этом самое главное.

Понимаете, чтобы что-то выиграть, нужно сформировать человека. А, чтобы что-то сформировать, нужно быть сначала тренером. А если ты и твои ученики молчат в такой ситуации, когда молчать нормальный человек не может… Невозможно побеждать и быть настоящим человеком, имея слабость духа.

Со стороны ситуация сейчас выглядит так, что к футболистам относятся как к детям. Вот вам мяч, играйте, только в политику не лезьте и не надо думать о том, что кого-то мучают или убивают, поиграйте еще. Готовьтесь к Лиге Европы и не обращайте внимание на происходящее – это не ваше дело. И они играют как пятилетние дети.

При этом в сборной мы общались на эту тему, делились мыслями. Просто была такая «немота» в публичном пространстве – как будто кто-то отключил орган речи, и люди просто онемели. При том, что ребята все чувствовали и все понимали. И мой посыл – для чего я, собственно, даю это интервью – для того, чтобы футболисты нашли себя.

– Что должно случиться, чтобы футболисты заговорили о происходящем в стране?

– Нужно освободиться от зависимости и страха. Здесь все просто, это мешает человеку развиваться. Ребятам нужно найти в себе силы. Посмотрите на тех же студентов, врачей, многодетных матерей, а в понедельник на улицы вышли даже бабушки… А где же большинство спортсменов? Все-таки спорт должен формировать красоту и силу духа. Но, кажется, с силой духа есть проблемы.

– Что на ваш взгляд должны были сделать футболисты сборной, чтобы проявить силу духа?

– Обозначить свою позицию. Записать хотя бы то же самое видео, в котором позже поучаствовали почти сто белорусских футболистов.

– Думаю, после этого на следующий матч сборной собрался бы аншлаг, а игру против Грузии смотрело бы половина страны…

– Наверняка. Но сейчас меня волнует вопрос: для кого играют эти люди? Кто будет за них болеть?

– Но нам же любят повторять, что футболисты играют для народа…

– Наверное, у главного тренера этой сборной другое понятие народа. У нас и наших оппонентов абсолютно разная правда. Если нарисовать три девятки, то мы видим 999, а они – 666. Мы придерживаемся законов любви и правды, они – того же, но с приставкой «не». Правда, эти люди точно так же уверены в своей правоте.

– Как вы отреагировали на появление Михаила Мархеля на инаугурации Александра Лукашенко?

– Сейчас сложилась та ситуация, когда ничему не нужно удивляться. Наоборот, сразу понятно, с кем имеешь дело. Сейчас это уже вопросы к нему. Вопросы – за какой народ он играет. Вся сила команды и жизнь команды – это наши болельщики, которые за нас молятся, переживают, поддерживают. И без этой всей энергии команда не будет играть, она останется без души. И самое главное сейчас – чтобы ребята сохранили себя, ведь потерять себя – это самое худшее, что может произойти.

Вы верите, что игроки сборной вас услышат?

– Веруйте во свет и сынове света будете. Я верю в свет, в свет в каждом человеке. В свет в душе тех, с кем я в этой команде работал долгие годы. Возможно, мои мысли станут для кого-то красной линией, помогут людям определиться и станут толчком. Птица рождается птицей и остается птицей всю жизнь, а человеку каждый день, каждую минуту надо доказывать, что он человек. В нынешних обстоятельствах это необходимо делать каждую секунду. Кого-то это ломает, а кого-то делает сильнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип