Самораспад лукашизма 6 Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»

8.10.2020, 12:56

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Валерий Карбалевич

Меньше чем за два месяца произошел дефолт государственной системы.

«Где существует тиран, там не просто дурное государство, а вообще не существует никакого государства». Цицерон

Политический кризис 2020 года разбил многие иллюзии, обнажил истинную сущность лукашенковского государства. И оказалось, что это государство меньше чем за два месяца деградировало, произошла его редукция до уровня политического режима.

Разница в том, что государство выполняет функции по обслуживанию общественных потребностей, регулирует отношения между гражданами, защищает суверенитет страны от внешних угроз и др. А политический режим - это набор средств и методов, с помощью которых осуществляется политическая власть. Если проще, то это механизм удержания власти.

Так вот, с начала избирательной кампании, а особенно с момента выборов произошел, как сейчас стало модно говорить в экспертном сообществе, дефолт государственных функций, белорусское государство перестало выполнять свои обязанности.

До сих пор при отсутствии полноценного гражданского общества и слаборазвитой нации государственные институты были единственной скрепой, объединяющей белорусов в единый социум. Теперь государство мало того, что отказалось выполнять эту функцию. Власти взяли курс на раскол общества, фактически объявив гражданскую войну большинству своих граждан. Теперь как раз от государства стала исходить опасность для общества.

Белорусское государство отказывается от функции защитника суверенитета. Лукашенко просит Владимира Путина ввести на территорию Беларуси российские войска, чтобы защитить его власть от возмущенного народа.

На наших глазах внешняя политика Беларуси фактически разрушается, страна теряет свою международную субъектность. Посмотрите, как основательно, последовательно официальный Минск разрушает многовекторность внешней политики, сознательно обрубая западный вектор.

1 октября Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников. Таким образом, ЕС возвращается к санкционной политике в отношении Беларуси после почти пятилетнего периода нормализации отношений с нашей страной.

Однако эти санкции носят скорее символический характер. Это не реальный инструмент воздействия на белорусское руководство, а просто демонстрация морального неприятия того, что делает режим Лукашенко.

Напомню, что предыдущий пик санкций пришелся на 2011 год. Тогда после жестокого подавления протеста 19 декабря 2010 года в течение двух лет в Беларуси за оппозиционную деятельность задержали более 2000 человек, появилось более 40 политзаключенных.

Сейчас масштаб событий несравним с 2010 годом. Большинство людей выступило против нынешнего режима. В стране началась революция. И масштабы репрессий несравнимы. Четыре человека лишены жизни, сотни раненых и искалеченных, более 14 тысяч задержанных, более 70 политзаключенных.

Казалось бы, масштаб санкций, соответственно, должен быть больше. Однако вышло наоборот. Если в 2011 году санкции ЕС были введены в отношении 243 высших представителей белорусской правящей элиты, то сейчас в списке только 40 человек, и Лукашенко в этом списке нет. Тогда был введен запрет на сотрудничество европейского бизнеса с 32 белорусскими компаниями. Сейчас об экономических санкциях вообще речь не идет.

Почему такая разница? Прежде всего, потому, что у ЕС сейчас гораздо больше своих проблем, чем 9-10 лет назад.

Но главное в другом. В белорусский вопрос сильно вмешалась геополитика, конфликт вокруг Украины. После Крыма усилилась угроза со стороны России для региона Восточной и Центральной Европы. И важность суверенитета Беларуси в глазах европейских политиков возросла. ЕС опасается, что жесткие санкции против Лукашенко окончательно подтолкнут Беларусь к России.

Однако выяснилось, что официальный Минск воспользовался этими лайтовыми санкциями, чтобы «сжечь мосты» в отношениях с Западом. Белорусская сторона инициировала дипломатический конфликт в отношениях с Польшей и Литвой. Отменена аккредитация журналистов иностранных СМИ.

Но здесь интересно другое. Обращает на себя внимание, насколько быстро и решительно такая линия была поддержана Россией. На минувшей неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин разоблачил заговор спецслужб США против Беларуси. По его словам, «США направили около 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных митингов в Беларуси». Также он сообщил, что радикальные националисты из Беларуси проходят подготовку в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии с участием инструкторов ЦРУ и Пентагона. Кроме того, по словам Нарышкина, к заговору причастна католическая церковь.

Все это наталкивает на конспирологическую версию, что приказ о сжигании мостов с западной стороной идет с Востока. Возможно, разрыв отношений с ЕС и США, разрушение многовекторности - это одно из условий помощи России в спасении режима Лукашенко. То есть внешняя политика Беларуси уже определяется в Москве? Суверенитет государства – это та цена, которую приходится платить за удержание власти в руках Лукашенко.

Идем дальше. В последние месяцы практически полностью разрушена правовая система и институты правосудия. А именно осуществление правосудия является важнейшей функцией государства.

Уничтожая нелояльный бизнес, власти разрушают экономический базис Беларуси.

До сих пор политические репрессии осуществлялись в отношении отдельных лиц или экономических субъектов. А сейчас власти открывают огонь по площадям, когда разрушаются целые социальные слои, отрасли хозяйства (IT-сектор), целые горизонтальные сети.

Последовательно уничтожаются независимые СМИ. Власти блокируют интернет, затрудняя пользование информационными ресурсами в онлайн. Запретили печатание независимых СМИ в бумажном варианте. Министерство информации отняло у портала tut.by статус СМИ. В отношении главного редактора газеты «Наша Ніва» Егора Мартиновича возбудили уголовное дело. Задержали главреда популярного гомельского интернет-ресурса «Сильные новости». И вот теперь отменена аккредитация журналистов иностранных СМИ.

Таким образом, государство избавляется от своих функций, оставляя только те, которые обеспечивают сохранение власти. Государство редуцируется до режима. Работает только то, что помогает выживанию последнего. Более того, можно сказать, что государство сознательно разрушается ради спасения режима.

Правда, пока сохранилась социальная функция государства. Оно по-прежнему выплачивает зарплату бюджетникам и пенсии. И в магазинах пока нет дефицита. Теперь это единственное отличие Беларуси от Венесуэлы, где давно введена карточная система на все товары, включая туалетную бумагу.

Пока трудно представить, что государство может восстановить свои функции при существовании нынешнего режима.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»

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