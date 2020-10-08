Fox News: Байден за месяц в два раза увеличил свой отрыв от Трампа 3 8.10.2020, 13:07

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Джо Байден

Фото: АР

До выборов в США осталось три недели

Демократ Джо Байден в президентской гонке на общенациональном уровне в течение месяца в два раза увеличил отрыв от своего конкурента президента Дональда Трампа, показывает свежая социология от консервативного телеканала Fox News, пишет «Зеркало недели. Украина».

Опрос показал, что Байден лидирует в президентской гонке на 10 процентов среди потенциальных избирателей с 53% против 43%.

Сентябрьский опрос телеканала показывал преимущество Байдена в пять процентов.

Перед этим результаты своего опроса опубликовал либеральный телеканал. Он показал, что Байден уже оторвался от Трампа на 16% по всей стране среди потенциальных избирателей – тех, кто собирается зарегистрироваться на выборы, но еще не сделал этого.

Среди зарегистрированных избирателей бывший вице-президент опережает президента на 14%.

Несмотря на том, что рейтинг Байдена увеличился после дебатов, он заявил во вторник о том, что вторые президентские дебаты не должны проводиться, если Трамп все еще болеет COVID-19. Байден сказал, что будет основывать свое участие в дебатах на рекомендациях медицинских экспертов.

Байден сдал тест на коронавирус COVID-19 в воскресенье и он показал отрицательный результат. Это был его третий тест после того, как он был на дебатах Трампом.

Перед этим стало известно, что Трамп скрыл результаты тестирования, которое показало его заражение коронавирусом. Он ждал результатов второго, более точного исследования. Трамп знал о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился в эфире телеканала Fox News. Но тогда он умолчал о первом положительном тесте на COVID-19 и вместо этого подтвердил, что коронавирус нашли у его помощницы Хоуп Хикс.

Белый дом уже идентифицировал 206 человек, которые возможно, заразились коронавирусом. Белый дом дал чиновникам сферы здравоохранения Нью-Джерси список по крайней мере из 206 человек, которые, возможно, подверглись воздействию коронавируса на мероприятии по сбору средств, где на прошлой неделе был президент Трамп.

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