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Официально: Словакия вызвала cвоего посла из Минска для консультаций

  • 8.10.2020, 13:27
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Официально: Словакия вызвала cвоего посла из Минска для консультаций
Иван Корчок

Братислава пошла на такой шаг в знак солидарности с Литвой и Польшей. 

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил об отзыве посла в Беларуси для консультаций после аналогичных решений нескольких стран ЕС.

Об этом глава словацкой дипломатии написал в Twitter

«Я решил отозвать руководителя миссии в Минске для консультаций со Словакией как выражение солидарности с Литвой и Польшей. Меры белорусских властей против других государств-членов ЕС неприемлемы. ЕС остается единым в поддержке народа Беларуси», - сказал Иван Корчок.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций

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