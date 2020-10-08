Официально: Словакия вызвала cвоего посла из Минска для консультаций 8.10.2020, 13:27

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Иван Корчок

Братислава пошла на такой шаг в знак солидарности с Литвой и Польшей.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил об отзыве посла в Беларуси для консультаций после аналогичных решений нескольких стран ЕС.

Об этом глава словацкой дипломатии написал в Twitter

«Я решил отозвать руководителя миссии в Минске для консультаций со Словакией как выражение солидарности с Литвой и Польшей. Меры белорусских властей против других государств-членов ЕС неприемлемы. ЕС остается единым в поддержке народа Беларуси», - сказал Иван Корчок.

I have decided to recall our Head of Mission in #Minsk for consultations to Slovakia as expression of solidarity with Lithuania and Poland. Steps taken by Belarus authorities against other EU Member states are unacceptable. EU remains united in its support of people of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) October 8, 2020

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций

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