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Найден новый способ уберечься от коронавируса

  • 8.10.2020, 13:27
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Найден новый способ уберечься от коронавируса

Эффективность метода научно доказали в Бирмингемском университете.

Ученые Бирмингемского Университета в Великобритании доказали, что прием витамина D при его дефиците может быть способом уберечься от заражения коронавирусом. Они выяснили, что медицинские работники, изолировавшиеся после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита витамина. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv, передает lenta.ru.

Исследователи проанализировали образцы крови 392 медицинских работников на наличие антител к SARS-CoV-2 и содержание витамина D. 55 процентов человек имели антитела к коронавирусу, а 61 процент испытывали дефицит витамина. При этом те, у кого наблюдался дефицит, с большей вероятностью сообщали о таких симптомах, как ломота, боль в теле или лихорадка. Это указывает на то, что дефицит витамина D повышает восприимчивость к вирусу.

Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.

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