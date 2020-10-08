У восставших белорусских пенсионеров появился свой флаг5
- 8.10.2020, 13:41
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Фотофакт.
Белорусские пенсионеры принимают активное участие в протестах против узурпатора Лукашенко.
5 октября сотни пенсионеров прошли Маршем по улицам Минска. Движение они начали от площади Независимости. Участники Марша скандировали «Честные выборы!» и «Жыве Беларусь!». В конце Марша они заявили, что будут продолжать выходить на акции каждый понедельник.
А сегодня у восставших белорусских пенсионеров появился свой флаг, сообщает «Еврорадио».