У восставших белорусских пенсионеров появился свой флаг 5 8.10.2020, 13:41

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Фото: «Радыё Свабода»

Фотофакт.

Белорусские пенсионеры принимают активное участие в протестах против узурпатора Лукашенко.

5 октября сотни пенсионеров прошли Маршем по улицам Минска. Движение они начали от площади Независимости. Участники Марша скандировали «Честные выборы!» и «Жыве Беларусь!». В конце Марша они заявили, что будут продолжать выходить на акции каждый понедельник.

А сегодня у восставших белорусских пенсионеров появился свой флаг, сообщает «Еврорадио».

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