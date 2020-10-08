За кого готовы проголосовать украинцы на местных выборах? 1 8.10.2020, 13:49

1,735

Результаты социологического опроса.

В Украине на выборах в областные советы партию "Слуга народа" готовы поддержать 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,6% и "Европейскую солидарность" – 11,7%, социологи отмечают, что за три недели до голосования практически все партии улучшили свой результат, пишет "Украинская правда".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября.

"По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%, "Европейская солидарность" – 11,7%, "Батькивщина" – 7,5% и "За будущее" – 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат", - говорится в опросе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».