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За кого готовы проголосовать украинцы на местных выборах?

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  • 8.10.2020, 13:49
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За кого готовы проголосовать украинцы на местных выборах?

Результаты социологического опроса.

В Украине на выборах в областные советы партию "Слуга народа" готовы поддержать 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,6% и "Европейскую солидарность" – 11,7%, социологи отмечают, что за три недели до голосования практически все партии улучшили свой результат, пишет "Украинская правда".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября.

"По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%, "Европейская солидарность" – 11,7%, "Батькивщина" – 7,5% и "За будущее" – 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат", - говорится в опросе.

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