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Более 80 белорусских компаний заинтересовались переносом бизнеса в Литву

  • 8.10.2020, 13:52
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Более 80 белорусских компаний заинтересовались переносом бизнеса в Литву

Литовские специалисты по инвестированию назвали ситуацию беспрецедентной.

Более 80 белорусских компаний, среди которых десятки из ИТ-сферы, заинтересовались переносом бизнеса в Литву, сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Государственного агентства Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»).

«На данный момент мы получили более 80 запросов, мы активно общаемся с несколькими десятками компаний, их количество постоянно меняется. Преобладают запросы компаний, работающих в сфере высоких технологий, но есть и игроки других секторов», — сказал гендиректор компании «Инвестируй в Литве» Мантас Катинас.

Сейчас главные конкуренты Литвы за трудоустройство белорусских специалистов-Польша, Латвия и Украина, отметил глава «Инвестируй в Литве».

Пресс-секретарь Ассоциации Infobalt Паулюс Якутавичюс сообщил, что в белорусских компаниях, интересующихся переносом бизнеса в Литву, всего около 1600 работников: это в основном малые и средние предприятия, «от стартапа до средней компании со ста работниками».

«Для таких компаний у нас есть предложения: офисы, проживание, рынок, возможности сотрудничества», - сказал Якутавичюс и назвал нынешнюю ситуацию беспрецедентной, так как раньше Литвой интересовались отдельные предприниматели или специалисты, а сейчас это целые компании.

Вместе с тем литовские эксперты обращают внимание на пока еще сложную процедуру иммиграции, что является препятствием для белорусских компаний. Сейчас в Литве совершенствуют процедуру для быстрого процесса переезда и инвестиций, думают об отказе от излишних документов, упрощении процедуры выдачи виз и требований к квалификации работников.

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