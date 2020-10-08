Cтала известна лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года 8.10.2020, 14:12

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Премию получила американская поэтесса.

Нобелевская премия по литературе 2020 года вручена американской поэтессе Луизе Глюк. Имя победительницы было объявлено в четверг, 8 октября, cообщает "Немецкая волна".

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что премия присуждена за "безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

В 2019 году премию присудили сразу двум писателям

В 20109 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за скандала в Шведской академии.

С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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