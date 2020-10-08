Приключения кита-водомета в Минске 8.10.2020, 14:27

Фото: Reuters

Поставки этих машин в Беларусь осуществлялись через фирму-посредника, открытую россиянином.

5 октября МВД Беларуси сообщило, что задержаны 5 протестующих, подозреваемых в повреждении водомета во время марша в поддержку политзаключенных в воскресенье. Их обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале, сообщает svoboda.org.

Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Некоторые задержанные были активными участниками августовских демонстраций в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу.

27-летнего Никиту Игнатюка, который не участвовал в повреждении водомета, а после сфотографировался с гидрантом, задержали тоже. Его снимок разошелся в соцсетях, и хотя лицо Никиты было размыто, его нашли и поместили в камеру предварительного заключения.

В суде Центрального района Минска Никиту Игнатюка признали виновным в несанкционированном массовом мероприятии: он получил 15 суток.

Все эти аресты связаны с событиями, произошедшими во время воскресной демонстрации в Минске, на проспекте Машерова. Часть протестующих не стала мириться с тем, что против них используют водомет. Четверо парней окружили его и на ходу открыли крышки внутренних отсеков, вытащили оттуда контейнеры с краской и вылили на асфальт. Эта краска имеет специфический запах и используется для подкрашивания воды, чтобы помечать демонстрантов для последующего доказательства их участия в несанкционированном митинге. В пресс-службе внутренних войск Беларуси утверждают, что используют пищевой краситель "Солнечный закат" или свекольный экстракт. Однако наблюдатели говорят, что речь может идти в том числе и о химическом красителе родамин.

Помимо краски протестующие вырвали гидронасосы из люка, после чего водомет зафонтанировал: струя стала бить не в сторону, а вверх, присутствующие кричали: "Водомет-кит!" Машина пустила струю воды вверх, развернулась, направилась в сторону позиций силовиков и окатила их вместо протестующих.

Телеграм-канал "Наша Нива" сообщил со слов прохожих, что демонстранты, у которых с собой были яблоки, стали забрасывать ими водомет.

Вот что рассказывает очевидец событий Алексей:

– Когда народ начал собираться вокруг стелы (в основном возле гостиницы "Планета", потому что проход к стеле был, как обычно, перекрыт), приехало много автозаков с ОМОНом. Они выстроились в линию и начали оттеснять людей в сторону Тимирязева. Затем один водомет из канадских "Предаторов" (в переводе с английского – "Хищник". – Прим. РС) выехал и начал поливать автомобили, которые стояли в пробке, разгонять их. Потом он начал поливать толпу, развернулся, приостановился, отстал от своих, которые стояли в цепи, и отъехал на приличное расстояние. К нему подбежали пара человек, начали барабанить в кабину, пытаться разговаривать с водителем, кричали ему: "Стой!" Зеркала заднего вида ему сложили, поэтому он не видел, что происходит сзади.

Еще четверо или пятеро подбежали слева, открыли технический люк на защелках, на замок он закрыт не был. Подоставали на ходу (он медленно ехал) вентили, оранжевый такой брандспойт, канистру с оранжевым красителем и вторую прозрачную. Водомет поехал дальше, ему вдогонку бросали эти вентили. Когда машина возвращалась обратно, в лобовую ему кинули канистру с рыжей жидкостью. Он поехал к своим. Тот же это был водомет или другой, не знаю, они одновременно не появлялись. Потом водомет снова начал поливать людей, но сверху у него что-то там прорвало, еще по бокам у него были открыты технические люки. Столб воды поднялся метров на пятнадцать вверх. Когда водомет вернулся к своим, водитель не видел, что фонтан воды поднимается вверх, и своих пополивал тоже. Они тоже мокрые стояли.

Речь идет о водомете канадского производства. Целую партию таких водяных пушек белорусские силовики закупили несколько лет назад для разгона массовых акций протеста. Поскольку в западных странах действует эмбарго на поставки в Беларусь как вооружения, так и средств, которые могут использоваться для репрессий внутри страны, поставки осуществлялись через фирму-посредника, открытую россиянином.

Современные водяные пушки производства компании StreitGroupCompany впервые были показаны на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби в 2013 году. В Минске они появились во время так называемых тунеядских протестов 2017 года. Водометы способны формировать струи под давлением на расстояние до 70 метров. "Хищник" может не только рассеять толпу, но и разрушить баррикаду.

StreitGroup – канадско-эмиратская компания, которую основал россиянин Герман Гуторов. Сейчас у него канадское гражданство, а проживает он в ОАЭ.

По данным "Еврорадио", StreitGroup обходит канадские эмбарго на поставки оружия, поскольку основное производство находится вне Канады. Сейчас у компании 12 предприятий и 25 офисов по всему миру. В том числе в ОАЭ, Турции, Иордании, США и России (представительство компании называется "Стрейт Кама" и находится в Набережных Челнах). При этом до сих пор часть производства находится в канадском городке Мидланд (Онтарио).

Герман Гуторов лично руководит StreitGroup. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обозначает его как "лицо или компанию, связанную с преступной деятельностью". ООН неоднократно обвиняла предприятие в обходе эмбарго на поставки оружия.

Канадское издание The Globe and Mail ранее провело расследование, чтобы выяснить, как компания смогла поставить спецтехнику в горячие точки в обход санкций. StreitGroup продавала вооружение во многие конфликтные зоны. Её бизнес-интересы сосредоточены на рынках стран третьего мира, прежде всего в Азии и Африке.

В Беларуси водометы применяются практически каждое воскресенье для разгона акций протеста, их выгоняют на улицы по шесть-семь штук. Уже не в первый раз эта дорогая спецтехника дает сбой. "Водомет-кит", который с легкостью разобрали протестующие, – не первый, с которым что-то пошло не так. Две недели назад другой такой водомет поломался в районе площади Победы в Минске, из него вытекла вода.

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