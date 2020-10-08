В Армении заявили, что сын премьера Пашиняна отправился на передовую в Карабах 8.10.2020, 15:43

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Ашот Пашинян

Автобус с ними уже выехал в зону боевых действий.

Армянские СМИ сообщают, что сын премьер-министра страны Николы Пашиняна уехал на передовую в Нагорный Карабах, пишет «Новое время».

Видео с подготовкой к отправке подразделения добровольцев, в состав которого вошел и 20-летний Ашот, опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Анна Акопян.

По ее словам, автобус с ними уже выехал в зону боевых действий.

«Мы не раз в своей истории доказывали, что имеем право жить и творить на родной земле, мы хорошо знаем цену и цель этой борьбы. Сюда меня привела борьба за счастливую и мирную жизнь и то, что сегодня это право нарушается. Мы собираемся победить, у нас будет счастливая жизнь, мы будем создавать счастье для наших братьев и сестер», — заявил перед отправкой сын главы армянского правительства.

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