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Певец Александр Солодуха заразился коронавирусом

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  • 8.10.2020, 16:01
  • 8,554
Певец Александр Солодуха заразился коронавирусом
Фото: kp.by

Он лечится дома.

Белорусский певец Александр Солодуха рассказал «Белсату», что позавчера сделал тест на коронавирус – мазок показал положительный результат. Так что Александр болен, он лечится дома.

«Я даже не знаю, где мог заразиться. Наверное, во время выступлений. В пятницу я работал в Слуцке в кадетском училище. Потом пригласили сфотографироваться. Потом был Дворец Республики на День учителя. Там ко мне подходило много людей. Так что неизвестно, может, подхватил вирус на заправке, может – в магазине. Это ж такое дело», – пояснил Александр.

Отметим, что Александр Солодуха присутствовал на так называемой инаугурации Лукашенко 23 сентября.

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