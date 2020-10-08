Певец Александр Солодуха заразился коронавирусом 60 8.10.2020, 16:01

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Фото: kp.by

Он лечится дома.

Белорусский певец Александр Солодуха рассказал «Белсату», что позавчера сделал тест на коронавирус – мазок показал положительный результат. Так что Александр болен, он лечится дома.

«Я даже не знаю, где мог заразиться. Наверное, во время выступлений. В пятницу я работал в Слуцке в кадетском училище. Потом пригласили сфотографироваться. Потом был Дворец Республики на День учителя. Там ко мне подходило много людей. Так что неизвестно, может, подхватил вирус на заправке, может – в магазине. Это ж такое дело», – пояснил Александр.

Отметим, что Александр Солодуха присутствовал на так называемой инаугурации Лукашенко 23 сентября.

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